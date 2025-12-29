DOLAR
Çorum Şekerlemesi Coğrafi İşaretle Resmi Koruma Altına Alındı

Çorum şekerlemesi, Çorum Belediyesi'nin girişimiyle Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili aldı; şehirde coğrafi işaretli ürün sayısı 29'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:52
Çorum Şekerlemesi Coğrafi İşaretle Resmi Koruma Altına Alındı

Çorum Şekerlemesi Coğrafi İşaretle Resmi Koruma Altında

Çorum Belediyesi’nin girişimleriyle kentin asırlık lezzetlerinden biri olan Çorum şekerlemesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillendi.

Geleneksel nişan ritüelinin simgesi

Çorum şekerlemesi, kentte uzun yıllardır sürdürülen geleneksel nişan adetlerinin önemli bir unsuru olarak biliniyor. Nişan merasimleri kapsamında erkek evi tarafından gönderilen baklava tepsisine karşılık olarak, gelin kızın arkadaşları ve akrabaları tarafından tören havası içerisinde hazırlanan Çorum şekerlemesi, özenle süslenerek damat evine gönderiliyor. Bu yönüyle ürün, yalnızca bir lezzet değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir ritüelin simgesi olma özelliği taşıyor.

Tescil edilen Çorum şekerlemesi, nişan geleneklerindeki törensel işlevinin yanı sıra, Çorum yöresinde günlük tüketimde de yaygın olarak tercih edilen, kuşaktan kuşağa aktarılan bir lezzet olarak öne çıkıyor. Kültürel sürekliliği olan bu geleneksel ürün, coğrafi işaret tesciliyle birlikte hem korunacak hem de gelecek nesillere özgün kimliğiyle aktarılacak.

Belediye başkanının değerlendirmesi

Çorum’un gastronomi alanında her geçen gün daha güçlü bir konuma geldiğini ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çorum, sadece leblebisiyle değil, mutfak kültürüyle de Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biridir. Coğrafi işaret çalışmalarımızla hem üreticimizi destekliyor hem de şehrimizin gastronomi kimliğini daha görünür hale getiriyoruz. Çorum Şekerlemesi’nin tescili bu vizyonun önemli bir parçasıdır" dedi.

Alınan tescille Çorum’un coğrafi işaretli ürün sayısı 29 oldu.

