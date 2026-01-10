Bakan Ersoy Kızılelma'nın Kardan Kız Kulesi Kahramanlarını İstanbul'da Ağırladı

Sivas Kızılelma köyünden kardan yapılan Kız Kulesi görüntüleri, Bakan Ersoy'un davetiyle gerçek Kız Kulesi'nde buluştu; çocuklar İstanbul'u gezdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:08
Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandıran kardan Kız Kulesi hikayesi, bu kez İstanbul'da gerçeğe dönüştü. Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünden gelen çocuklar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kız Kulesi'nde buluştu.

Görüntüler Bakan Ersoy'u harekete geçirdi

Adem Soylu ve köydeki çocukların kardan inşa ettiği Kız Kulesi ve karşısında içilen çayın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu samimi kareler kısa sürede Türkiye gündemine oturdu ve Bakan Ersoy'u harekete geçirdi.

Ersoy, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gördüklerini belirterek çocukların kardan Kız Kulesi yaptıklarını, karşısına geçip çay içtiklerini ve "İnşallah İstanbul’da da bize nasip olur" dileğinde bulunduklarını söyledi.

Bu görüntülerin ardından çocukları İstanbul'a davet ettiklerini ifade eden Ersoy, "Biz de onları davet ettik; İstanbul’da ağırladık. Hem Kız Kulesi’ni hem Galata Kulesi’ni hem de Bakanlığımıza bağlı diğer kültür noktalarını gezme fırsatını sağladık" dedi.

Çocuklarımızın Anadolu'yu tanıması çok kıymetli

Ersoy, bakanlık olarak çocukların Anadolu'yu, kültürü ve kültürel değerleri tanımalarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Bu tür faaliyetlerin çocuklara bırakılacak kültürel miras açısından çok değerli olduğunu belirtti.

Ersoy, Bakanlık bünyesinde yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 260 noktada arkeolojik kazı ve kültürel miras çalışmasının sürdüğünü söyledi. Bunun yanında Yaşayan Miras Okulu Projesi ile geleneksel sanatların ustalar ve Bakanlık sanatçıları tarafından çocuklara aktarılması için yeni bir çalışma başlatıldığını, bu projenin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. İlk etapta bu yıl 12 şehirde etnografya müzeleri bünyesinde Yaşayan Miras Okullarını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Galata Kulesi'nden Atatürk Kültür Merkezi'ne, Dolmabahçe Sarayı'ndan Atlas Sinema Müzesi'ne adım adım İstanbul'u keşfeden çocuklar, ilk kez geldikleri şehirde Kız Kulesi'ni yakından görmenin heyecanını yaşadı. Köyde başlayan o sıcak kare, İstanbul'un kalbinde unutulmaz bir buluşmaya dönüştü ve küçük bir fikrin nasıl büyük bir mutluluğa evrilebileceğini gösterdi.

