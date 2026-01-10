Kartepe'de 'Anlat Bakalım' Tiyatro Oyunu İlgiyle Sahnelendi

Kartepe'de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Anlat Bakalım' trajikomik mafya komedisi, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:23
Kartepe'de 'Anlat Bakalım' Tiyatro Oyunu İlgiyle Sahnelendi

Kartepe'de 'Anlat Bakalım' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yoğun ilgi

Kartepe Belediyesi’nin yetişkinlere yönelik kültür-sanat programında bu haftanın konuğu, 'Anlat Bakalım' adlı tiyatro oyunu oldu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gösterimde Kartepeli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Oyun, 'Duygu yüklü bir mafya komedisi' temasıyla sahneye taşındı. Alışılmışın dışındaki senaryosu sayesinde izleyiciler trajikomik olaylar karşısında hem kahkahalara boğuldu hem de oyunun dramatik anlarında duygu yüklü anlar yaşadı.

Sahne tasarımı ve oyuncuların yüksek enerjili performansı, gösterinin sonunda ayakta alkışlanmasına yol açtı. Katılımcılar, 'Anlat Bakalım'ın hem eğlendiren hem de düşündüren yapısıyla sezonun en dikkat çekici oyunlarından biri olduğunu söyledi.

Kartepe Belediyesi, tiyatro ve benzeri etkinlikleri sezon boyunca hız kesmeden sürdürmeyi planlıyor.

KARTEPE’DE YETİŞKİNLER İÇİN HAZIRLANAN KÜLTÜR-SANAT PROGRAMINDA "ANLAT BAKALIM" ADLI TİYATRO OYUNU...

KARTEPE’DE YETİŞKİNLER İÇİN HAZIRLANAN KÜLTÜR-SANAT PROGRAMINDA "ANLAT BAKALIM" ADLI TİYATRO OYUNU SAHNELENDİ. TRAJİKOMİK VE DUYGUSAL SAHNELERİYLE İZLEYİCİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

KARTEPE’DE YETİŞKİNLER İÇİN HAZIRLANAN KÜLTÜR-SANAT PROGRAMINDA "ANLAT BAKALIM" ADLI TİYATRO OYUNU...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu’da "Kastamonu’dan Filistin’e Gönül Köprüsü" Sergisine Büyük İlgi
2
48 Yaşında Okçuluğa Başladı: Osmanlı Dizisi Etkisiyle Bilecik'i Temsil Etmeyi Hedefliyor
3
Sürmene Kaması'nın Son Ustası Cengizhan Alpaslan: Meslek Yok Olma Tehlikesinde
4
Uşak Valisi Naci Aktaş’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
5
Kartepe'de 'Anlat Bakalım' Tiyatro Oyunu İlgiyle Sahnelendi
6
2025 Altın Ok Ödülü Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun’a Verildi
7
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü: 'Gazeteciliğin Yolculuğu' Fotoğraf Sergisi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları