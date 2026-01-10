Kartepe'de 'Anlat Bakalım' Tiyatro Oyunu İlgiyle Sahnelendi

Kartepe'de 'Anlat Bakalım' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yoğun ilgi

Kartepe Belediyesi’nin yetişkinlere yönelik kültür-sanat programında bu haftanın konuğu, 'Anlat Bakalım' adlı tiyatro oyunu oldu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gösterimde Kartepeli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Oyun, 'Duygu yüklü bir mafya komedisi' temasıyla sahneye taşındı. Alışılmışın dışındaki senaryosu sayesinde izleyiciler trajikomik olaylar karşısında hem kahkahalara boğuldu hem de oyunun dramatik anlarında duygu yüklü anlar yaşadı.

Sahne tasarımı ve oyuncuların yüksek enerjili performansı, gösterinin sonunda ayakta alkışlanmasına yol açtı. Katılımcılar, 'Anlat Bakalım'ın hem eğlendiren hem de düşündüren yapısıyla sezonun en dikkat çekici oyunlarından biri olduğunu söyledi.

Kartepe Belediyesi, tiyatro ve benzeri etkinlikleri sezon boyunca hız kesmeden sürdürmeyi planlıyor.

