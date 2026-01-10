10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü: 'Gazeteciliğin Yolculuğu' Fotoğraf Sergisi

İletişim Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde 1923-2024 dönemi 59 fotoğrafla 'Gazeteciliğin Yolculuğu' sergisini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sergi Salonu'nda açtı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:50
İletişim Başkanlığı tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi', Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sergi Salonu'nda ziyaretçilere kapılarını açtı.

Serginin amacı ve kapsamı

Sergi, gazeteciliğin tarihi serüvenini görsel bir anlatımla sunmayı, gelecek nesillere aktarmayı ve basın emekçilerinin hafızalarda yer eden anlarını görünür kılmayı amaçlıyor. Ziyaretçilere geçmişten bugüne uzanan bir zaman yolculuğu yaşatan koleksiyonda 1923-2024 yılları arasındaki gazetecilik faaliyetlerini ve Türkiye'nin siyasi hafızasını aydınlatan toplam 59 fotoğraf yer alıyor.

Fotoğraf kareleri ve basın tarihine tanıklık

Sergide, Tasvir-i Efkâr, Hâkimiyet-i Milliye ve İleri gibi dönemin önde gelen gazetelerine ait küpürlerle, Türkiye tarihine ilişkin önemli olayların manşetlere nasıl yansıdığı gözler önüne seriliyor. Basın tarihinin önemli anlarını belgeleyen fotoğraflar, ülke hafızasının görsel bir dökümünü sunuyor.

Tarihi ve siyasi portreler

Sergide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gazetecilere açıklama yaptığı anlara ait fotoğrafların yanı sıra Adnan Menderes, Necmettin Erbakan, Turgut Özal ve Süleyman Demirel gibi Türk siyasi hayatında iz bırakmış liderlerin basın mensuplarıyla bir araya geldiği tarihi kareler de yer alıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminden günümüze uzanan süreçte gazetecilerle birlikte olduğu anları belgeleyen fotoğraflar da seçkin koleksiyonda dikkat çekiyor.

Mesleğin değerleri ve kapanış

Gazeteciliğin yolculuğu, sergi aracılığıyla fedakarlık, sorumluluk ve etik değerler temelinde şekillenen mesleğin önemini vurgularken, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal geçmişine güçlü bir görsel tanıklık sunuyor. Serginin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

