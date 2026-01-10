2025 Altın Ok Ödülü Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun’a Verildi

1176 Derneği’nin 2025 Altın Ok Ödülü, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Coğrafya Öğretmeni Münir Sayhan’a takdim edildi; tören ve konferans yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:18
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:18
1176 Derneği tarafından Denizli’nin tarihine ve kültürel mirasına katkı sunan isimlere verilen Altın Ok ödülleri bu yıl anlamlı bir törende sahiplerini buldu. Ödüller, Denizli’nin tarih ve kültür değerlerinin korunmasına yönelik çalışmaları öne çıkan isimlere takdim edildi.

Tören ve ödül takdimi

Törende, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun kamu yönetimi alanındaki katkıları nedeniyle Altın Ok Ödülü’ne layık görüldü. Ödül töreni Denizli Diyanet Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlendi. Aynı etkinlikte, Denizli tarihi ve coğrafyası üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Coğrafya Öğretmeni Münir Sayhan da bilim insanı ve araştırmacı kimliğiyle ödüllendirildi.

Programa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Ödül takdiminde Münir Sayhan’a ödülünü Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ile 1176 Derneği Sekreteri Prof. Dr. Hasan Kara birlikte verdi; Valinin ödülünü ise 1176 Derneği Başkanı Doç. Dr. İbrahim Balık takdim etti.

Vali Coşkun’un konuşması ve konferans

Ödülünü aldıktan sonra konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, 1176 Derneği’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Derneğin Denizli’nin tarihi ve kültürel hafızasını canlı tutmaya yönelik özgün ve nitelikli faaliyetleri büyük takdiri hak ediyor. Bu çalışmalar, şehrimizin geçmişiyle bağ kurmasına ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakılmasına önemli katkı sağlıyor" dedi.

Tören, ödül takdimlerinin ardından düzenlenen "Selçuklular, Haçlılar ve Denizli’deki Mücadeleleri" başlıklı konferansla sürdü. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hasan Kara’nın yaptığı konferansta Doç. Dr. Gencal Şenyayla ve Doç. Dr. İbrahim Balık konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği oturumda Selçuklu dönemi Denizli’nin stratejik önemi, Haçlı seferlerinin bölgeye etkileri ve Anadolu’daki siyasi-militarist mücadeleler ele alındı.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. 1176 Derneği yetkilileri, derneğin Denizli’nin tarihine ışık tutan çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

