Trabzon'un Osmanlı Hanları: 1873'te 33 Han Vardı, 7'si Günümüze Ulaştı

1873 Vilayet Salnamesi'ne göre Trabzon merkezde 33 han vardı; yalnızca 10'unun yeri tespit edildi ve 7'si günümüze ulaştı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:23
Trabzon'un Osmanlı Hanları: 1873'te 33 Han Vardı, 7'si Günümüze Ulaştı

Trabzon'da Osmanlı Hanlarının İzleri: 33'ten 7'ye

1873 tarihli Vilayet Salnamesi, Trabzon kent merkezinde 33 han bulunduğunu kaydediyor. Yapılan saha ve arşiv araştırmalarında bu hanlardan yalnızca 10unun yeri tespit edilebildi ve tespit edilenlerden 7'si günümüze kadar ulaştı.

Günümüze özgünlüğünü büyük ölçüde koruyarak gelen yapılar arasında Vakıflara ait Alacahan, Taşhan, Vakıfhan ve Bedesten ile özel mülkiyete ait Sabırhan bulunuyor.

Öte yandan niteliksiz müdahaleler sonucu özgünlüğünü kaybedenler arasında Anadoluhan ve Yalıhan yer alırken, yakın dönemde yıkılarak yerine modern bir iş hanı yapılan Suluhan da belgelerde adı geçen Osmanlı dönemi hanları arasında gösteriliyor.

Hanların Konumu ve Mimari Özellikleri

Trabzon'daki hanlar, menzil hanlarından farklı olarak kent içi Osmanlı hanları özelliği taşıyor. Bu yapılarda birden fazla giriş ve cephelerde çok sayıda pencere bulunması dikkat çekiyor.

Hanlar, ipek yolunun geçtiği Kunduracılar Caddesi ekseni üzerinde konumlandı; bu aks batıda Semerciler Caddesi ile Moloz'a, doğuda İskele Caddesi ile yeni limana, güneyde ise Erzurum Caddesi'ne bağlanıyordu.

Osmanlı Dönemi Trabzon Hanları

Kaynaklarda adı geçen hanlar şöyle sıralanıyor: Alacahan (Vakıf), Taşhan (Vakıf), Vakıfhan (Gönhan) (Vakıf), Bedesten Çarşısı (Vakıf), Sabırhan (Özel mülkiyet), Yalıhan (Özel mülkiyet), Anadoluhan (Özel mülkiyet) ve Suluhan (Özel mülkiyet).

Alacahan: Tipik Bir Kent İçi Hanı

Alacahan, Trabzon Çarşı Mahallesi Bakırcılar Mevkii'nde yer alıyor. Yapılış tarihi kesinleşmemiş olmakla birlikte birçok kaynak yapıyı 15. yüzyıla tarihlendiriyor.

Çarşı içindeki konumu, açık avlusu, avluyu çevreleyen revakları ve revakların arkasındaki odalarıyla tipik bir Osmanlı kent içi hanını andıran Alacahan, üç katlı ve avlulu bir plan şemasına sahip. Yapı, 2014 yılından bu yana Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu olarak kullanılıyor.

Yapılan araştırmalar, Trabzon'da Osmanlı döneminde inşa edilen hanların sayısının kesin olarak tespit edilemediğini gösteriyor; ancak 1873 kaydı ve saha bulguları, kent merkezindeki han mirasının büyük ölçüde tahrip olduğunu ortaya koyuyor.

TRABZON ÇARŞI MAHALLESİ BAKIRCILAR MEVKİİ'NDE YER ALAN ALACAHAN'IN YAPILIŞ TARİHİ KESİN OLARAK...

TRABZON ÇARŞI MAHALLESİ BAKIRCILAR MEVKİİ'NDE YER ALAN ALACAHAN'IN YAPILIŞ TARİHİ KESİN OLARAK BİLİNMEMEKLE BİRLİKTE, BİRÇOK KAYNAK YAPIYI 15. YÜZYILA TARİHLENDİRMEKTE.

TRABZON ÇARŞI MAHALLESİ BAKIRCILAR MEVKİİ'NDE YER ALAN ALACAHAN'IN YAPILIŞ TARİHİ KESİN OLARAK...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'un Osmanlı Hanları: 1873'te 33 Han Vardı, 7'si Günümüze Ulaştı
2
Erzincan'da Herfene Geceleri: Bahçeliköy'de Asırlık Gelenek Canlanıyor
3
Kara Mağara: Saraykent’in İpek Yolu’ndaki Tarihi İzleri
4
Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti
5
Kutsal İstanbul’da: Annelik Kaygılarını Sahneye Taşıyan Oyun
6
Çameli 10. Kültür ve Turizm Festivali 5-8 Ağustos 2026'da
7
Dr. Mehmet Yavuz'un İlk Romanı "Madalyonun Sırrı" Okurlarla Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları