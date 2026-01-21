Tuzla Yarıyıl Tatili Şenliği'nde Çocuk Coşkusu

Tuzla Belediyesi'nin Yarıyıl Tatili Şenliği Şifa Kültür Merkezi'nde başladı; palyaçolar, maskotlar ve yüz boyama ile çocuklara renkli etkinlikler sunuluyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:00
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:03
Tuzla Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yarıyıl Tatili Şenliği, bu yıl da miniklere unutulmaz anlar yaşatmaya başladı. İlk etkinlik, 20 Ocak günü Şifa Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Renkli program minikleri buluşturdu

Şifa Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, palyaçolar, maskotlar, jonglörler, yüz boyama ve eğlenceli sahne gösterileriyle doluydu. Etkinlik iki seans halinde yoğun katılımla gerçekleştirildi; çocuklar gösterilerle eğlenirken aileler de keyifle izledi.

Yüz boyama alanında çocuklar sevdiği kahramanlara dönüşürken, palyaçoların şovları ve maskotların dansları etkinliğe renk kattı. Tuzla Belediyesi, şenlikle hem çocukların keyifli zaman geçirmesini hem de ailelerin birlikte vakit geçirebileceği bir ortam sunmayı hedefliyor.

Etkinliğe katılımcılardan tam not

Etkinliğe katılan kızı Masal ile Gebze’den katılan Ümit Yılmaz, "Şifa Kültür Merkezi’ndeyiz. Ben Gebze’den geliyorum. Başkanımızın yaptığı faaliyetleri çok beğeniyoruz. Oradan buraya sürekli geliyoruz. Sahil sahnesi olsun, burası olsun, çok beğeniyoruz. Etkinlikleri sürekli takip ediyoruz, başkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Besime Sönmez Uğurlu ise, "Belediyemizin yaptığı şenliğe her seferinde çok keyifle geliyoruz. Kızım Hilal’le hiç kaçırmıyoruz, buradayız. Etkinlikler çok güzel, sihirbazımız vardı. Ondan sonra yarışmalarımızı yaptık, şimdi başka bir yarışmamız var. Geldik ve çok eğleniyoruz. Çocukların enerjisi, gelişimi ve yeni şeyler öğrenmesi benim için çok değerli. Belediyemize teşekkür ediyoruz, memnunuz." dedi.

Gülay Andıç da, "Şifa Kültür Merkezi’ndeyiz. Çocuklarımı getirdim. Çok keyifli geçiyor, eğleniyorlar. Belediyemize bu yarıyıl şenliği için çok teşekkür ederiz. Çocuklar çok mutlu oldu" şeklinde görüş bildirdi.

Gülsüm Öztürk ise, "Güzel gidiyor. Sihirbaz gösterisi vardı, çok eğlenceliydi. Şimdi başka gösteriler var, gayet güzel gidiyor. Onlar eğleniyor, bu havada başka yerlere gidemiyoruz. Çocuklar için gerçekten güzel bir program" dedi.

Yarıyıl şenliği takvimi

22 Ocak Perşembe birinci seans: Saat 12.00, ikinci seans: Saat 14.00, Tuzla Yaşam Aydınlı.

27 Ocak Salı saat 14.00 Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi.

29 Ocak Perşembe saat 14.00 Orhanlı Kültür Merkezi.

Tuzla Belediyesi, çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek ve yarıyıl tatillerini dolu dolu geçirmelerini sağlamak amacıyla etkinlikleri ilçenin çeşitli kültür merkezlerinde sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

