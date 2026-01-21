Bilgelerden Notlar: Doç. Merve Ersan'ın Kaligrafi Sergisi Yunus Emre Yazı Sanatları Müzesi'nde

Bilgelerden Notlar Eskişehir'de: Doç. Merve Ersan'ın Kişisel Sergisi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yazı Sanatları Müzesi, kaligrafi ve harfleme çalışmalarından oluşan yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sergi ve açılış

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Merve Ersan'ın kişisel sergisi “Bilgelerden Notlar” sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Müze Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Sanatçının mesajı

Doç. Merve Ersan, mezun olduğu üniversitede sergi açmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını şu sözlerle dile getirdi:

“Bir mezun olarak eğitimimi aldığım bu üniversitede bulunmak zaten büyük bir mutluluk. Ancak daha da önemlisi; harfleme ve kaligrafi üzerine olan bu serginin, doğrudan bu alana odaklanan Yunus Emre Yazı Sanatları Müzesi çatısı altında gerçekleşiyor olması.”

Ziyaret bilgisi

Bilgelerden Notlar sergisi 3 Mart Salı gününe kadar Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yazı Sanatları Müzesi'nde ziyaret edilebilir.

DOÇ. MERVE ERSAN