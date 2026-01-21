Nilüfer'de Etnomüzikoloji Bahçesi Seminerleri Başladı

Nilüfer'de Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı yürütücülüğünde Etnomüzikoloji Bahçesi seminerleri başladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 17:22
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:22
Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi ev sahipliğinde

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı yürütücülüğünde müziğin kültürel ve toplumsal katmanlarını inceleyen Etnomüzikoloji Bahçesi seminer dizisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Bursa Nilüfer'in kültür ve sanat yaşamına akademik derinlik katan bu etkinlik, seminer dizisinin ilk oturumuyla katılımcılarla buluştu. Program, etnomüzikolojinin disiplinler arası zenginliğini bir bahçe metaforu üzerinden tartışmayı hedefliyor.

İlk oturum Sesi Duyulmayanın Sesi: Etnomüzikoloji başlığıyla gerçekleştirildi. Söyleşide, müziğin yalnızca ses olmaktan öte bir kültür taşıyıcısı olduğu vurgulandı ve bu bilim dalının çalışma sahaları ile yöntemleri ele alındı.

Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı sunumunda etnomüzikolojinin çok katmanlı yapısını katılımcılara aktardı. Bahçe metaforunun sunduğu çeşitlilik üzerinden; müzik, ses ve dans ekseninde yapılan alan araştırmalarından çarpıcı örnekler paylaşıldı.

Etkinlikte özellikle sesi duyulmayanın sesi olma kavramına dikkat çekildi; müziğin toplumsal hafıza ve kimlik inşasındaki rolü detaylı biçimde tartışıldı.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

