Uzungöl Kış Festivali Başlıyor: Horon Rekoru ve Kış Etkinlikleri

Uzungöl, 23-25 Ocak 2026'de ilk kez düzenlenecek Kış Festivali ile konserler, kayak, yöresel lezzetler ve rekor horon denemesiyle turizme hareket getirecek.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:00
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:21
23-25 Ocak 2026 tarihleri arasında doğa, kültür ve eğlence buluşuyor

Trabzon’un önemli turizm merkezlerinden Uzungöl, 23-25 Ocak 2026 tarihlerinde ilk kez düzenlenecek Uzungöl Kış Festivali ile turizmde yeni bir döneme hazırlanıyor. Konserlerden kayak pistine, gösterilerden yöresel lezzetlere kadar birçok etkinliğin yer alacağı festivalde 6 bin 161 kişinin katılımıyla rekor horon denemesi yapılacak.

Uzungöl’de üç gün sürecek festival, katılımcılara kış sporları, kültürel etkinlikler ve yerel lezzetler sunacak. Festival öncesinde bölgede turizm hareketliliği başladı; organizasyon kapsamında otellerde sabit fiyat uygulamasına geçildi ve konaklama tesislerindeki doluluk oranları yüzde 50-55 seviyelerine ulaştı.

Festivalin, Uzungöl’ün kış turizmi potansiyelini artırarak bölge ekonomisi ve tanıtımına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Uzungöl Kış Festivali Komite Başkanı Yavuz İnan, hazırlıkların sürdüğünü ve yoğun bir katılım beklediklerini belirtti. İnan şöyle konuştu: "Uzungöl için böyle bir festival bekleniyordu onun için çok önemsiyoruz. Çok güzel bir festival ile insanlara o bekledikleri festivalin cevabını vereceğiz. Festivalde yerel ve ulusal sanatçılarımız olacak. Bu isimler katılımcılar için sürpriz olacak. İnsanlar doyasıya eğlenecek. DJ performansları ve geniş katılımlı bir horon rekoru denememiz olacak. 61 bin 160 kişilik bir horon halkası denemesi yapacağız. İnşallah bir ilk olacak. Festivalde gölde su jeti gösterileri ve çocuklara yönelik gösterimiz olacak. 260 metrelik bir kayak pisti olacak. İstiyoruz ki herkes şambrellerini alsın gelsin. Heyecanlı ve uzun soluklu bir etkinlik olmasını istiyoruz. Ücretsiz yemek hizmetimiz olacak. Beklenen bir festivalin karşılığını inşallah güzel bir şekilde karşılık vereceğiz".

İnan, festivale yönelik beklentilerini ve uygulama detaylarını da paylaştı: "Festivale gelecek misafirlerimize otoparklar ücretsiz olacak. Otel fiyatlarında da sabit fiyatlar belirledik. İnsanların bütçelerine uygun bir festival hayal ettik. Kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanacak. Festivale katılım sayısını 30 bin kişi olarak hesapladık. Devlet yetkililerinin desteğiyle trafik ve otopark konularında sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Yoğun kar olmasına karşın Ulaştırma ve Altyapımızı Bakanımız ile görüştük. Bu konuda yardımcı olacaklar. Yollarımız açık olacak".

Festival programında konserler, DJ performansları, su jeti gösterileri, çocuk etkinlikleri ve 260 metrelik kayak pisti gibi başlıklar bulunuyor. Yerel lezzetlerin öne çıkacağı organizasyonun, bölge turizmine hareket getirmesi ve Uzungöl’ün kış sezonunda cazibesini artırması bekleniyor.

