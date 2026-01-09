Vali Coşkun: İdarecilerimiz Şehirlere Yeni Ufuklar Kazandırıyor

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 10 Ocak İdareciler Günü mesajında mülki idare amirlerinin fedakârlık ve hizmetlerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 11:00
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:00
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan 10 Ocak mesajı

“Şanlı bayrağımızın yükseldiği her beldede, il ve ilçelerimizde fedakârca görev yaparak devletimizin aziz milletimizle bütünleşmesini sağlayan; görev yaptıkları şehirlere yeni ufuklar kazandırarak ülkemizin müreffeh yarınları için var gücüyle çalışan mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü’nü tebrik ediyorum. ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla, aziz milletimiz ile devletimiz arasında köprü vazifesi gören mülki idare amirlerimiz; Türk devlet geleneğinin köklü tecrübesinden aldığı güçle, devletimizin şefkat elini temsil ederek görevlerini en iyi şekilde ifa etmenin gayreti içerisindedir. Köklü bir müessese olan mülki idare amirlerimiz halkımızın huzurunu, refahını ve güvenliğini tesis etmeyi, milletimizin her bir ferdinin derdine derman olmayı esas alan bir anlayışla; devleti her daim ulaşılabilir, çözüm odaklı ve samimi biçimde temsil ederek milletimizin hayır duasını almak için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecektir. Güçlü bir yönetim anlayışıyla mülki idare amirlerimizin; Türkiye Yüzyılı’nda eğitimden sağlığa, gençlik projelerinden sosyal yardım faaliyetlerine kadar milletimizin talep ve ihtiyaçlarına çözüm üreten; ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişmesi için iletişimde öncü, teknolojiye hâkim, yerli ve millî atılımlara destek veren başarılı çalışmalara imza atacaklarına inancım tamdır.”

“Bu özel gün vesileyle mensubu olmaktan büyük onur ve gurur duyduğum mülki idare amirlerimizin gününü en içten duygularımla kutluyor; görevi başındaki idarecilerimize başarılar diliyor, emekli olanlara sağlık ve huzur temenni ediyor; şehit olan ve ahirete irtihal eden mülki idare amirlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

