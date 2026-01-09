Vali Ömer Faruk Coşkun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Vali Coşkun: Basın, milletimizin en güçlü tercümanıdır

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Coşkun mesajında basının demokratik ve şeffaf toplum düzenindeki rolüne dikkat çekti ve gazetecilerin görevine gösterdiği özveri için teşekkür etti. Mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Demokratik ve şeffaf bir toplum düzeninin temel taşlarından biri olan, milletimizin doğru, tarafsız ve zamanında bilgiye erişim hakkını vurgularken; bu anlayışın hayata geçirilmesinde büyük bir özveriyle görev yapan, kamuoyunun sesi ve vicdanı olarak fedakârlıkla vazife ifa eden tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum.

Milletimizin müşterek hissiyat ve düşüncelerinin en güçlü tercümanı olan basın mensuplarımız; vatandaş ile devlet arasında sağlam bir iletişim köprüsü kuran, toplumun ortak talep ve beklentilerini kamuoyuna yansıtan, ilkeli, doğru, tarafsız yayın anlayışıyla görevlerini yerine getirerek halkımızın haber alma hakkını teminat altına alan mühim bir sorumluluğu üstlenmektedir. İlimizin sosyal, kültürel ve iktisadî hayatına sundukları katkılarla kalkınma sürecine değer katan; bölgemizde yaşanan olay ve gelişmelerden kamuoyunun doğru ve zamanında haberdar edilmesini sağlayan yerel ve ulusal basınımızın, üstlendikleri görev ve sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyet ve fedakârlıkla ifa edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; gazeteciliğe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek hayatı diliyor, ebediyete irtihal eden değerli basın mensuplarımızı ise rahmetle anıyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun"

Vali Ömer Faruk Coşkun, mesajında yerel ve ulusal basının toplumsal yaşama katkılarına ve gazetecilerin görev bilincine vurgu yaptı.

