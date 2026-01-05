Vize Muafiyeti Çinli Turistleri Denizli'ye Çekecek: Pamukkale İçin Yeni Dönem

Denizli Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Bayram, Çin vatandaşlarına getirilen vize muafiyetinin Türkiye ve özellikle Denizli turizmi için yeni fırsatlar yarattığını söyledi. Pamukkale ve çevresinin, doğru stratejilerle bu avantajı kalıcı turizm gelirine dönüştürebileceğini vurguladı.

Vize düzenlemesinin kapsamı ve etkisi

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, Çin vatandaşları turistik amaçlı seyahatler ve transit geçişlerde Türkiye’ye vizesiz giriş yapabilecek. Bu kararın, Çin pazarındaki ilginin daha da artmasına yol açacağı değerlendirilirken, kısa vadede yoğun bir talep artışı bekleniyor.

Arama verileri ve tatil etkisi

Prof. Dr. Bayram, Çin’in önemli çevrimiçi seyahat platformlarından Qunar verilerine dikkat çekti ve düzenleme sonrası Türkiye'ye yönelik uçuş aramalarının kısa sürede 3 kata kadar çıktığını aktardı. Ayrıca yaklaşan 15-23 Şubat 2026 tarihli Çin Bahar Bayramı tatilinin ilgiyi güçlendireceğini belirterek şu değerlendirmeyi paylaştı: "Çin Yeni Yılı olarak da bilinen Bahar Bayramı bu yıl toplam dokuz gün sürecek ve tarihteki en uzun tatil olacak. Bu süreçte Türkiye, Çinli turistler için en cazip yurt dışı destinasyonlardan biri haline gelmiş durumda".

Somut veriler

Bayram, yayımlanan uluslararası verilere göre Çin şehirlerinden İstanbul’a yapılan uçuş aramalarının bir haftada 3,2 kat arttığını, Antalya ve İzmir için de ciddi yükselişler görüldüğünü söyledi. Ayrıca kombine tur paketlerine olan ilginin yüzde 100’ün üzerinde büyüdüğünü belirtti. 2024 verileriyle ilgili olarak Bayram, "2024 yılında Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 65 artarak yaklaşık 410 bine ulaştı. Bu rakam, pandemi öncesi 2019 yılında kaydedilen 430 bin seviyesine oldukça yakın" ifadelerini kullandı.

Denizli için stratejik öneriler

Prof. Dr. Bayram, Pamukkale, Hierapolis ve termal turizm olanaklarıyla Çinli turistlerin zaten ilgisini çeken Denizli’nin vize muafiyetiyle bu talebi daha nitelikli hale getirebileceğini söyledi. Öne çıkan öneriler arasında Pamukkale travertenlerinde özel fotoğraf noktaları, antik tiyatrolarda "golden hour" çekimleri, gece müzeciliği uygulamaları ve termal turizmin Çin pazarına uygun paketlenmesi yer aldı.

Dijital görünürlük ve hizmet uyumu

Bayram, dijital pazarlamaya dikkat çekerek Denizli’nin WeChat, Weibo, Douyin ve Xiaohongshu gibi Çin’e özgü platformlarda daha görünür olması gerektiğini belirtti. Ayrıca altyapı ve hizmet kalitesinin Çinli turist beklentilerine göre düzenlenmesi, Çince bilgilendirme ve yönlendirmeler ile WeChat Pay ve Alipay gibi ödeme sistemlerinin entegrasyonunun artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurguladı.

İş birliği ve tanıtım önerileri

Denizli'nin pazar payını artırmak için Türk ve Çinli tur operatörleri arasında ortak çalışmalar, Çin'deki turizm fuarlarına aktif katılım ve Trip.com, Fliggy, Klook gibi online acentelerde Denizli’nin görünürlüğünün artırılması gerektiğini söyledi. Son olarak Bayram, "Doğru strateji, doğru tanıtım ve kültürel hassasiyetlere uygun deneyim tasarımıyla Denizli, Çinli turistler için Türkiye’deki en önemli duraklardan biri haline gelebilir" diyerek kentte acil ve planlı adımlar atılması çağrısında bulundu.

