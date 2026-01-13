RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, Bakan Ersoy ile Yayıncılığın Geleceğini Görüştü

RATEM Yönetimi Bakan Ersoy’u ziyaret etti

Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Başkanı Vedat Gündoğan ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti. Görüşmede radyo ve televizyon yayıncılığına ilişkin güncel gelişmeler ve gelecek döneme yönelik beklentiler ele alındı.

Çözüm odaklı yaklaşım ve sektör iş birliği vurgusu

RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, değerlendirmesinde yeni dönemde sorunları öne çıkarmak yerine çözüm odaklı bir anlayışı benimsediklerini belirtti. Gündoğan, yayıncılık sektörünün kamu kurumları, meslek birlikleri ve sektör bileşenleriyle uyumlu, yapıcı ve sürdürülebilir bir iletişim içinde ilerlemesinin hem sektör hem kamu yararı açısından önem taşıdığını vurguladı.

Gündemde kültür, turizm ve yerel yayıncılık

Görüşmede ayrıca kültür ve sanat etkinliklerinin radyo ve televizyonda daha etkin duyurulması, turizmin tanıtımında yayın kanallarının etkin kullanımı, yerel yayıncılığın güçlendirilmesi ve kamu-özel sektör iş birliğinin artırılması gibi başlıklar detaylı şekilde konuşuldu.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sonlandırıldı.

