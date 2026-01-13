Çeşme Halk Eğitim Merkezi'nden Yeni Yılın İlk Suluboya Sergisi

Çeşme Halk Eğitim Merkezi'nde Yeni Yılın İlk Suluboya Sergisi Açıldı
Çeşme Halk Eğitim Merkezi Suluboya Atölyesi kursiyerleri, yeni yılın ilk sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Halk Eğitim Merkezi binasında açılan sergi, kursiyerlerin yıl boyunca ürettikleri suluboya çalışmalarından oluşuyor.
Açılış ve katılımcılar
Açılışa Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, Suluboya Atölyesi eğitmeni Deniz Deviren, Çeşme Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Nermin Ekinci, Türk Anneler Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Suzan Çırağ ve Çeşme Rumeli Mübadilleri Derneği Başkanı Zarife Büyüksomalı katıldı.
Açılış kurdelesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol ile Suluboya Atölyesi eğitmeni Deniz Deviren tarafından kesildi.
Ali Rıza Doğruyol sergi açılışında, Kursiyerlerimizin emek vererek ortaya koyduğu bu eserleri görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Halk Eğitim Merkezimizin bir sanatçı üretim merkezine dönüşmesi bizleri gururlandırıyor.
Eserler ve ziyaret
Sergide, farklı teknikler ve temalarla hazırlanan suluboya resimler ziyaretçilerden beğeni topladı. Ali Rıza Doğruyol sergiyi gezerek eserleri tek tek inceledi ve eğitmen Deniz Deviren'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sergi açılışı, kursiyerlerin hazırladığı ikramların sunulmasının ardından sona erdi. Sanatseverler sergiyi 17 Ocak Cumartesi gününe kadar ziyaret edebilir.
HALK EĞİTİM MÜDÜRÜ ALİ RIZA DOĞRUYOL, ESERLER HAKKINDA BİLGİ ALDI