8. Yörük Çalıştayları: 'Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar' — 17 Ocak

Muratpaşa Belediyesi, 17 Ocak’ta Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 'Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar' temalı 8. Yörük Çalıştayını düzenliyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:41
Antalya Muratpaşa Belediyesi, Yörük kültürünü bilimsel ve kültürel boyutlarıyla ele alan Yörük Çalıştaylarının sekizincisini, 17 Ocak Cumartesi günü düzenliyor. Çalıştay, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve bu yılın teması 'Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar' olarak belirlendi.

Açılış ve Birinci Oturum

Etkinlik, saat 10.00'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Açılışı takiben ilk oturum, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok moderatörlüğünde yapılacak.

Aksaçlılardan sözlü kültüre

Birinci oturum, Prof. Dr. Turgut Tok'un 'Oğuz Kültür Dünyasında Aksaçlılar' başlıklı sunumuyla açılacak. Oturumda ayrıca:

Dr. Orhan Baldane — 'Dil ve Kültür Taşıyıcısı Olarak Türk Dünyasında Aksaçlılar'

Prof. Dr. İsmail Tufan — 'Göçebelik, Yörükler ve Yaşlılık'

Hüseyin Çağlar İnce (biyomühendis, belgeselci ve yazar) — 'Aksaçlılardan Çocuğa: Yörük Masallarının Hafızası'

Ayrıca oturum kapsamında 'Köse - Bir Yörük Tesellisi' adlı kısa film izleyiciyle buluşacak.

Çocuk-Aksaçlı bağı masaya yatırılıyor

Çalıştayın ikinci oturumu, Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bakır başkanlığında gerçekleşecek. Dr. Bakır, 'Yörüklerde Aksaçlı-Çocuk İlişkilerinin Mekân Bağlamında Değerlendirilmesi' başlıklı sunumuyla katkı sunacak.

İkinci oturumda yer alacak diğer sunumlar şunlar:

Mimar Dr. Mukaddes Çırak Yılmaz — 'Çocuk ve Aksaçlı Arasındaki Bağı Güçlendirici Mevcut Uygulamalar'

Dr. Mehmet Tolga Bakırtaş (Pamukkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi) — 'Kıl Çadırdan Gökyüzüne: Obanın Küçük Mirasçıları ve Sözlü Gelenek'

Sedat Çolak (Geleneksel Yörük Oyunları Derleyicisi) — 'Geleneksel Yörük Oyunları'

Serbest kürsüsü ve sergiler

Çalıştay, Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fatih Uslu başkanlığında yapılacak 'Yörük Beyleri Serbest Kürsüsü' ile sona erecek.

Etkinlik süresince Rabia Tokat'ın 'Toprağın Hafızası: Keçilerin İzinde' başlıklı seramik sergisi ile Mustafa Gümüş'ün Yörük kültürünü yansıtan fotoğraf sergisi, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

