Yüreğin Nuru: Çankaya Üniversitesi'nin Nallıhan İpek İğne Oyası Sergisi

Çankaya Üniversitesi KADUM’un 'Yüreğin Nuru' ipek iğne oyası sergisi Arı Kültür ve Sanat Merkezi’nde 18 Ocak'a kadar ziyaretçi kabul ediyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:48
Çankaya Üniversitesi'nin 'Yüreğin Nuru' ipek iğne oyası sergisi açıldı

Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADUM) tarafından düzenlenen "Yüreğin Nuru" adlı ipek iğne oyası sergisi, Arı Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı. Açılışa Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, KADUM Direktörü Zeynep Karahan Uslu ve davetliler katıldı.

Sergide yer alan eserler

Sergide, kadınların el emeğiyle ürettiği halk sanatı ve kültür mirası niteliğindeki ipek oyaların seçkin örnekleri sergilendi. Ziyaretçiler, oyalardan yapılan takı malzemelerini, çantalara ve şallara işlenen iğne oyalarını yakından görme fırsatı buldu.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Mehmet Kemal Bozay Nallıhan işlemelerinden ilham aldıklarını belirterek, dış politika ortamındaki belirsizlikler ve çatışmalar arasında ülkenin refahını gözeterek diplomasiyi yürüttüklerini söyledi. Bozay, bu süreçte en büyük destekçilerin Anadolu’nun kadınları, anneleri, kızları ve gençleri olduğunu vurgulayarak sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Gürsel Baran, ATO olarak yaklaşık 2 bin 100 iş kolunda faaliyet gösterdiklerini ve 170 bini aşan üyeleri bulunduğunu belirtti. Baran, projenin kültürel mirasın korunmasına katkı sağladığını, kadın üreticilere güç kazandırdığını ve Nallıhan’ın coğrafi işaretli ürünü Nallıhan oyası'nın görünürlüğünü artırdığını vurguladı. Ayrıca, Nallıhan Kalkınma Vakfı tarafından yapılan başvuruyla bu oyaların coğrafi tescil almasının ekonomik değer ve görünürlük açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Zeynep Karahan Uslu, bu sanatın "göz değil yürek nuruyla üretilen" bir değer olduğunu söyleyerek, KADUM olarak insan emeğinin zarif haline hakiki katkı sunma sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Uslu, sergide yer alan kadın kooperatifi üyelerini "kendi hikayelerinin kahramanı" olarak tanımladı ve kadınların el sanatlarıyla ekonomik değer üretirken kültürel mirasa kattıkları katkının bir toplumun tarihini ve değerlerini taşıdığını vurguladı.

Sergi bilgileri

Sergi, 18 Ocak tarihine kadar Arı Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilir.

