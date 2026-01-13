Kocaeli Şehir Tiyatroları 2025'te 70 Bin 769 Seyirciye Ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2025 yılı boyunca sahnelediği 19 farklı oyun ve gerçekleştirdiği 189 temsil ile toplam 70 bin 769 seyirciyi ağırladı. Genel Sanat Yönetmenliğini Aydın Sigalı'nın üstlendiği tiyatrolar, yeni sezon hazırlıklarını da sürdürüyor.

Sezon ve yeni oyunlar

2025-2026 sezonu repertuvarına 'Şebo Müzikali', 'Kusursuz Dünyaya Yolculuk', 'Sinan' ve 'Unutmak' adlı 4 yeni oyun eklendi. Sezon açılışı, çocuklara ve ailelere yönelik 'Kusursuz Dünya’ya Yolculuk' müzikaliyle yapılırken, Mimar Sinan’ın yaşamını konu alan ve 30 Ekim’de prömiyeri yapılan 'Sinan' oyunu da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sahne dağılımı ve yıl içi repertuvar

Yıl boyunca oyunlar; Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi, Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi ve Gölcük Kervansaray Sahnesi'nde sahnelendi. Repertuvarda yer alan eserler arasında 'Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?', 'Masanın Altında', 'Yoldan Çıkan Oyun', 'Çöp Atlas', 'Kılıçarslan', 'Tamamen Doluyuz', 'Radyo-yu Hümayun', 'Radyo Tiyatrosu', 'Üç Jokerli Konken', 'Savaş ve Barış' ve 'Hiç Kimsenin Öyküsü' gibi yapıtlar yer aldı.

Uluslararası turneler ve festivaller

Şehir Tiyatroları, yurt içi ve yurt dışı turneleri kapsamında 6 farklı oyunla 24 temsil gerçekleştirdi ve bu turnelerde 10 bin 280 seyirciye ulaştı. Uluslararası sahnelerde; Moskova Inspiration Festivali’nde 'Savaş ve Barış', Bulgaristan Vratsa Oda Tiyatrosu Festivali’nde 'Hiç Kimsenin Öyküsü' ve Berlin Türk-Alman Festivali’nde 'Üç Jokerli Konken' oyunları izleyiciyle buluştu.

İş birliği ve konuk oyunlar

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu da Kocaeli’de sahne aldı. Bu kapsamda 'Kapıların Dışında' oyunu 1855 tiyatrosever tarafından, 'Profesyonel' adlı oyun ise 1421 kişi tarafından izlendi.

Kocaeli Şehir Tiyatroları, hem yerel sahnede hem de uluslararası platformlarda gösterdiği performansla 2025 sezonunu yüksek seyirci sayıları ve genişleyen repertuvarıyla kapattı.

