Kocaeli Şehir Tiyatroları 2025'te 70 Bin 769 Seyirciye Ulaştı

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 2025'te 19 oyun ve 189 temsille 70 bin 769 seyirciye ulaştı; repertuvara 4 yeni oyun eklendi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:25
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:25
Kocaeli Şehir Tiyatroları 2025'te 70 Bin 769 Seyirciye Ulaştı

Kocaeli Şehir Tiyatroları 2025'te 70 Bin 769 Seyirciye Ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2025 yılı boyunca sahnelediği 19 farklı oyun ve gerçekleştirdiği 189 temsil ile toplam 70 bin 769 seyirciyi ağırladı. Genel Sanat Yönetmenliğini Aydın Sigalı'nın üstlendiği tiyatrolar, yeni sezon hazırlıklarını da sürdürüyor.

Sezon ve yeni oyunlar

2025-2026 sezonu repertuvarına 'Şebo Müzikali', 'Kusursuz Dünyaya Yolculuk', 'Sinan' ve 'Unutmak' adlı 4 yeni oyun eklendi. Sezon açılışı, çocuklara ve ailelere yönelik 'Kusursuz Dünya’ya Yolculuk' müzikaliyle yapılırken, Mimar Sinan’ın yaşamını konu alan ve 30 Ekim’de prömiyeri yapılan 'Sinan' oyunu da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sahne dağılımı ve yıl içi repertuvar

Yıl boyunca oyunlar; Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi, Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi ve Gölcük Kervansaray Sahnesi'nde sahnelendi. Repertuvarda yer alan eserler arasında 'Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?', 'Masanın Altında', 'Yoldan Çıkan Oyun', 'Çöp Atlas', 'Kılıçarslan', 'Tamamen Doluyuz', 'Radyo-yu Hümayun', 'Radyo Tiyatrosu', 'Üç Jokerli Konken', 'Savaş ve Barış' ve 'Hiç Kimsenin Öyküsü' gibi yapıtlar yer aldı.

Uluslararası turneler ve festivaller

Şehir Tiyatroları, yurt içi ve yurt dışı turneleri kapsamında 6 farklı oyunla 24 temsil gerçekleştirdi ve bu turnelerde 10 bin 280 seyirciye ulaştı. Uluslararası sahnelerde; Moskova Inspiration Festivali’nde 'Savaş ve Barış', Bulgaristan Vratsa Oda Tiyatrosu Festivali’nde 'Hiç Kimsenin Öyküsü' ve Berlin Türk-Alman Festivali’nde 'Üç Jokerli Konken' oyunları izleyiciyle buluştu.

İş birliği ve konuk oyunlar

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu da Kocaeli’de sahne aldı. Bu kapsamda 'Kapıların Dışında' oyunu 1855 tiyatrosever tarafından, 'Profesyonel' adlı oyun ise 1421 kişi tarafından izlendi.

Kocaeli Şehir Tiyatroları, hem yerel sahnede hem de uluslararası platformlarda gösterdiği performansla 2025 sezonunu yüksek seyirci sayıları ve genişleyen repertuvarıyla kapattı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI, 2025 YILI BOYUNCA SAHNELEDİĞİ 19 FARKLI OYUN VE...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI, 2025 YILI BOYUNCA SAHNELEDİĞİ 19 FARKLI OYUN VE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 189 TEMSİLLE 70 BİN 769 SEYİRCİYİ AĞIRLADI.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI, 2025 YILI BOYUNCA SAHNELEDİĞİ 19 FARKLI OYUN VE...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de ‘Kestanenin Hikayesi - Yeşil Vatan’ın Sesi’ Yarışması Ödülleri Verildi
2
Kocaeli Şehir Tiyatroları 2025'te 70 Bin 769 Seyirciye Ulaştı
3
Hayko Cepkin’li Jekyll ve Hyde Müzikali Türkiye Turnesinde
4
Rize'de 'Anne Reçeteleri ile Türk Mutfağı' Yarışması
5
RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, Bakan Ersoy ile Yayıncılığın Geleceğini Görüştü
6
Çeşme Halk Eğitim Merkezi'nden Yeni Yılın İlk Suluboya Sergisi
7
Yüreğin Nuru: Çankaya Üniversitesi'nin Nallıhan İpek İğne Oyası Sergisi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları