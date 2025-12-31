DOLAR
1315 Yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi Açılışa Hazırlanıyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Acemler’deki 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin %98 tamamlandığını ve yeni yılda hizmete girmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:01
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Acemler’de yapımı süren 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi için çalışmaların hızlandırıldığını belirtti. Gürkan, inşaat seviyesinin %98 olduğunu ve hastanenin yeni yılda Bursa’nın en büyük acil servisine sahip olarak hizmete girmesinin hedeflendiğini söyledi.

Çalışmalar yerinde incelendi

AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ayhan Salman, Osman Mesten, Emel Gözükara Durmaz ve Mustafa Yavuz ile birlikte, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin ve firma ortaklarından Mesut Tandoğan da incelemelere katıldı. Gürkan, yetkililerden proje ve çalışma süreci hakkında bilgi aldı.

Tesis ve kapasite

Gürkan, hastanenin 97 dönümlük bir alana kurulduğunu ve toplamda 265 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olduğunu vurguladı. Proje, 1315 yatak kapasitesiyle Bursa’nın en büyük hastanelerinden biri olacak.

Acil servis büyüklüğü

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin acil servisinin yaklaşık 10 bin 315 metrekare olacağını belirten Gürkan, bununla Bursa’nın en büyük acil servisine sahip olunacağını söyledi ve bu alanın sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Tamamlama ve açılış takvimi

İl Başkanı Gürkan, müteahhit firma ile yapılan görüşmelere değinerek herhangi bir mali sıkıntı bulunmadığını, yalnızca fiziki tamamlanmanın beklendiğini aktardı. Gürkan, firma yetkililerinin önümüzdeki 3 ay içerisinde fiziki tamamlanmanın biteceğini bildirdiğini ve sürecin milletvekilleriyle birlikte yakından takip edildiğini kaydetti.

Gürkan, hastanenin faaliyete geçmesiyle Bursa’nın sağlık altyapısına önemli bir katkı sağlanacağını belirterek, "İnşallah süreç tamamlandığında Bursa’ya sağlık yatırımları anlamında bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

