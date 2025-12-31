Manisa'da 2025 değerlendirmesi: Baybatur 2026 yol haritasını açıkladı

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’da ulaşımdan sağlığa, altyapıdan turizme kadar birçok alanda hayata geçirilen yatırımları ve kent için planlanan projeleri Taş Fabrika’daki ’İstişare ve Değerlendirme’ toplantısında paylaştı.

Toplantı ve katılımcılar

Toplantıya Baybatur’un yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband, ilçe başkanları, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

Baybatur: Süreçler ve hedefler

Baybatur, Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ortak iradesiyle başlatılan ‘Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge’ süreci devam etmektedir. Bu sürecin amacı; Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü korumak, kardeşlik hukukunu güçlendirmek ve 40 yıldır milletimizin canını yakan terör belasından tamamen kurtulmaktır. Hiçbir pazarlık söz konusu olmadan, tamamen silahların bırakılmasına ve Türkiye’nin üniter yapısının korunmasına dayalı bir yaklaşım benimsenmiştir"

Manisa’daki projelere dair Baybatur’un verdiği bilgiler arasında şunlar öne çıktı: Saruhanlı–Gölmarmara bağlantısı (Belen Yolu) ihalesi 7 Ocak’ta yapılacak ve yol tamamlanacak. İzmir–Ankara Hızlı Tren Projesi’nin tamamlanması hedefi 2028. Lalapaşa ve Mutlu Mahalleleriyle ilgili kentsel dönüşüm çalışmaları önceki belediye döneminde başlatılmış; mevcut belediye yönetiminin sürdüremeyeceği bildirildiğinden, muhtemelen ocak ayı içinde bu mahallelerin de ihaleye çıkılacağı açıklandı. TOKİ kapsamında ilk etapta belirlenen 7 bin 80 konut sayısı yapılan çalışmayla 7 bin 300 olarak güncellendi. Ayrıca 2026 hedefi doğrultusunda Manisa Lisesi'nin altına otopark yapılması ve yerine yeni bir lisenin inşa edilmesi planlanıyor.

Tarımsal desteklerle ilgili Baybatur, "Bu yaz döneminde tarımsal alanda ciddi bir afet yaşanmıştır. TARSİM kapsamında bugüne kadar çiftçilerimize toplam 12,5 milyar TL ödeme yapılmıştır. Bu rakamın 4,3 milyar TL’lik kısmı yalnızca Saruhanlı ilçemize ödenmiştir" dedi.

Akkal: Ekonomi ve projeler

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal Manisa’nın ekonomik durumuna ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

"İhracatta Manisa, 7,7 milyar dolarlık hacimle bölgenin lokomotifi konumuna gelmiştir. Halihazırda Manisa genelinde devam eden yaklaşık 380 proje bulunmaktadır. Son bir buçuk yıl içerisinde ne büyükşehir belediyesinde ne de ilçe belediyelerinde Manisa’ya ciddi anlamda yeni bir yatırım yapıldığını göremiyoruz. Ortaya konulan tablo; birkaç sosyal tesis, ödenemeyen personel maaşları ve toplanmayan çöplerle sınırlı kalmıştır. İnşallah bir sonraki yerel seçimlerde de AK Parti olarak belediye başkanlıklarını yeniden kazanacağız. Ancak önceliğimiz, 2028 yılında yapılacak genel seçimlerdir"

Turgut ve teşkilat çalışmaları

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, teşkilat faaliyetlerine ilişkin bilgi vererek, "Manisa’da 2025 yılı başı itibarıyla yaklaşık 142 bin olan AK Parti üye sayımız, bugün itibarıyla 160 binin üzerine çıkmıştır." dedi. Turgut, ayrıca Spil Dağı Milli Parkında başlatılan dönüşümden söz ederek, "16 bin metrekarelik alanda, 60 adet kıl çadırdan oluşan bir kamp alanı kurulacağını" ve çalışmaların spor, sağlık ve doğa turizmi alanlarında uluslararası standart hedeflediğini belirtti.

Basın talepleri

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın basının sorunlarına dikkat çekti ve taleplerini şöyle aktardı:

"Manisa basını olarak bugüne kadar gösterdiğimiz duyarlılığı bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceğimizi bilmenizi isteriz. Maalesef gazeteciler hak ettikleri ücretleri alamamaktadır. Gerek meslek yasamız gerekse çalışma şartlarımızın iyileştirilmesi konusunda; bizlerin hazırlayacağı dosyalar ve öneriler doğrultusunda, konunun meclis gündemine taşınmasını ve desteklenmesini çok önemsiyoruz"

Toplantıda ele alınan projeler ve veriler, Manisa'nın önümüzdeki dönem yatırım önceliklerini ve 2026 hedeflerini belirlemede yol gösterici oldu.

