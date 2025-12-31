DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,51 -0,03%
ALTIN
5.959,34 0,71%
BITCOIN
3.805.683,59 -0,76%

Erdoğan: 2026'da Laf Değil İş Üreteceğiz — Yeni Yıl Mesajı

Erdoğan, 2026'da icraat vurgusu yaptı; ekonomi, deprem konutları, Suriye, Gazze ve Mavi Vatan başlıklarında kararlılık mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:04
Erdoğan: 2026'da Laf Değil İş Üreteceğiz — Yeni Yıl Mesajı

Erdoğan: 2026'da Laf Değil İş Üreteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında 2025'in genel değerlendirmesini yaparak 2026 hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi. Ekonomi, terörle mücadele, deprem konutları ve dış politika başlıklarında kararlılık ön plana çıktı.

Genel değerlendirme ve anma

Erdoğan, "Yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyerek konuşmasına başladı. Terörle mücadelede, zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla verilen mücadelede şehit olanları rahmetle andı ve gazilere şükranlarını sundu.

Ekonomi ve üretim

Cumhurbaşkanı, "Dezenflasyon süreci devam ederken, Merkez Bankamızın rezervleri güçleniyor, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz. Turizmden savunma sanayine birçok alanda rekordan rekora koşuyoruz" ifadeleriyle ekonomideki toparlanma ve kazanımlara dikkat çekti.

Deprem sonrası yeniden inşa ve sosyal konut

Erdoğan, "2025 yılı boyunca hükümetimizin birinci önceliği 6 Şubat asrın felaketinin yaralarının sarılması oldu" diye konuştu. İlk kura çekimleri iki gün önce yapılan 500 bin sosyal konut projesinin dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmasının yanı sıra konut ve kira fiyatlarındaki balonun sönmesine de katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, 27 Aralık'ta Hatay'da hak sahiplerine teslim edilen 455 bininci deprem konutumuzun anahtarının altını çizdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Yüzyılı ve reformlar

Erdoğan, ekonomide elde edilen kazanımların bu yıl reformlarla taçlandırılacağını ve büyük kongrede açıklanan Türkiye Yüzyılı reform programının Meclis desteğiyle adım adım hayata geçirileceğini söyledi.

Bölgesel politikalar: Suriye ve Gazze

Komşu Suriye'ye ilişkin olarak Erdoğan, "Siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamış güçlü bir Suriye, inanıyoruz ki hem çevresine hem de dünyaya müstesna katkılar yapacaktır" dedi. Son bir yılda 600 bin Suriyelinin gönüllü olarak vatanlarına döndüğünü aktardı. Gazze konusunda ise ateşkesin sağlanması, insani yardımın hızlanması ve yeniden inşa çalışmaları için yoğun çaba sarf edildiğini vurguladı.

Deniz güvenliği ve Mavi Vatan

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Mavi vatanda ne emrivakiye ne yankesiciliğe ne de korsanlığa asla göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum" diyerek deniz yetki alanlarında kararlılık mesajı verdi.

Terörsüz Türkiye girişimi

Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde önemli eşiklerin geride bırakıldığını ifade etti. Cumhur İttifakı olarak sürece yapıcı yaklaşıldığını, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporunun yakında tamamlanacağını ve sürecin günlük siyaset hesaplarına kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı.

2026 vizyonu

Konuşmasını "2026 yılında da laf yerine iş üretecek, polemik yerine icraat yapacak, eserlerimizle, yatırımlarımızla konuşmaya devam edeceğiz" sözleriyle sürdüren Erdoğan, Türkiye Yüzyılı ülküsüne destek verenlere teşekkür etti ve yeni yıl dileklerini iletti: "Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yeni miladi yılınızı tebrik ediyor, 2026 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2026’da laf değil iş üreteceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2026’da laf değil iş üreteceğiz"

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
1315 Yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi Açılışa Hazırlanıyor
2
Manisa'da 2025 Değerlendirmesi: Baybatur 2026 Yol Haritasını Açıkladı
3
Tokat Belediyesi, Başsavcılığa Suç Duyurusu: Asılsız İddialara Hukuki Adım
4
Erdoğan: 2026'da Laf Değil İş Üreteceğiz — Yeni Yıl Mesajı
5
Başkan Yarka: Şırnak yeniden doğdu — Asıl yürüyüş 2026'da başlıyor
6
Nilüfer 2026 Vizyonu: Şadi Özdemir'den Katılımcı, Dijital ve Tarımsal Hedef
7
Terme'de 2025 Yatırım Yılı: 100 Milyonluk Hamle ve Mobil Konkasör

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları