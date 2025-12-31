Erdoğan: 2026'da Laf Değil İş Üreteceğiz — Yeni Yıl Mesajı

Erdoğan: 2026'da Laf Değil İş Üreteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında 2025'in genel değerlendirmesini yaparak 2026 hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi. Ekonomi, terörle mücadele, deprem konutları ve dış politika başlıklarında kararlılık ön plana çıktı.

Genel değerlendirme ve anma

Erdoğan, "Yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyerek konuşmasına başladı. Terörle mücadelede, zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla verilen mücadelede şehit olanları rahmetle andı ve gazilere şükranlarını sundu.

Ekonomi ve üretim

Cumhurbaşkanı, "Dezenflasyon süreci devam ederken, Merkez Bankamızın rezervleri güçleniyor, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz. Turizmden savunma sanayine birçok alanda rekordan rekora koşuyoruz" ifadeleriyle ekonomideki toparlanma ve kazanımlara dikkat çekti.

Deprem sonrası yeniden inşa ve sosyal konut

Erdoğan, "2025 yılı boyunca hükümetimizin birinci önceliği 6 Şubat asrın felaketinin yaralarının sarılması oldu" diye konuştu. İlk kura çekimleri iki gün önce yapılan 500 bin sosyal konut projesinin dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmasının yanı sıra konut ve kira fiyatlarındaki balonun sönmesine de katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, 27 Aralık'ta Hatay'da hak sahiplerine teslim edilen 455 bininci deprem konutumuzun anahtarının altını çizdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Yüzyılı ve reformlar

Erdoğan, ekonomide elde edilen kazanımların bu yıl reformlarla taçlandırılacağını ve büyük kongrede açıklanan Türkiye Yüzyılı reform programının Meclis desteğiyle adım adım hayata geçirileceğini söyledi.

Bölgesel politikalar: Suriye ve Gazze

Komşu Suriye'ye ilişkin olarak Erdoğan, "Siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamış güçlü bir Suriye, inanıyoruz ki hem çevresine hem de dünyaya müstesna katkılar yapacaktır" dedi. Son bir yılda 600 bin Suriyelinin gönüllü olarak vatanlarına döndüğünü aktardı. Gazze konusunda ise ateşkesin sağlanması, insani yardımın hızlanması ve yeniden inşa çalışmaları için yoğun çaba sarf edildiğini vurguladı.

Deniz güvenliği ve Mavi Vatan

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Mavi vatanda ne emrivakiye ne yankesiciliğe ne de korsanlığa asla göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum" diyerek deniz yetki alanlarında kararlılık mesajı verdi.

Terörsüz Türkiye girişimi

Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde önemli eşiklerin geride bırakıldığını ifade etti. Cumhur İttifakı olarak sürece yapıcı yaklaşıldığını, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporunun yakında tamamlanacağını ve sürecin günlük siyaset hesaplarına kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı.

2026 vizyonu

Konuşmasını "2026 yılında da laf yerine iş üretecek, polemik yerine icraat yapacak, eserlerimizle, yatırımlarımızla konuşmaya devam edeceğiz" sözleriyle sürdüren Erdoğan, Türkiye Yüzyılı ülküsüne destek verenlere teşekkür etti ve yeni yıl dileklerini iletti: "Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yeni miladi yılınızı tebrik ediyor, 2026 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2026’da laf değil iş üreteceğiz"