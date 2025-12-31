DOLAR
Rusya, Putin’in Novgorod Konutuna Yönelik 'Chaklun-B' İHA Görüntüsünü Yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Putin'in Novgorod konutunu hedef alan ve düşürülen Ukrayna yapımı 'Chaklun-B' İHA'nın videosunu yayımladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:08
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutunu hedef alan ve düşürülen insansız hava aracına ilişkin videoyu kamuoyuna sundu.

Açıklamada öne çıkanlar

Açıklamada, düşürülen İHA'nın Ukrayna yapımı "Chaklun-B" olduğu belirtilirken, saldırı girişiminin "hedefli, dikkatlice planlanmış ve aşamalar halinde gerçekleştirilmiş" olduğu vurgulandı.

Kiev'in reddi ve Moskova'nın iddiaları

Sergey Lavrov, salı günü yaptığı açıklamada Ukrayna’nın söz konusu saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Ancak Vladimir Zelenskiy, bu iddiayı yalanlayarak Rusya'nın Kiev'deki hükümet binalarına saldırı için zemin hazırlamaya çalıştığını ve savaşı uzatmak için bahane üretildiğini savundu.

Olay, her iki tarafın karşılıklı açıklamalarıyla uluslararası gündemde tartışılmaya devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

