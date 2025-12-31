Rusya, Putin’in Novgorod Konutuna Yönelik 'Chaklun-B' İHA Görüntüsünü Yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Putin'in konutuna yönelen İHA görüntüsünü paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutunu hedef alan ve düşürülen insansız hava aracına ilişkin videoyu kamuoyuna sundu.

Açıklamada öne çıkanlar

Açıklamada, düşürülen İHA'nın Ukrayna yapımı "Chaklun-B" olduğu belirtilirken, saldırı girişiminin "hedefli, dikkatlice planlanmış ve aşamalar halinde gerçekleştirilmiş" olduğu vurgulandı.

Kiev'in reddi ve Moskova'nın iddiaları

Sergey Lavrov, salı günü yaptığı açıklamada Ukrayna’nın söz konusu saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Ancak Vladimir Zelenskiy, bu iddiayı yalanlayarak Rusya'nın Kiev'deki hükümet binalarına saldırı için zemin hazırlamaya çalıştığını ve savaşı uzatmak için bahane üretildiğini savundu.

Olay, her iki tarafın karşılıklı açıklamalarıyla uluslararası gündemde tartışılmaya devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutunu hedef alan ve düşürülen insansız hava aracının videosunu yayınladı.