Erdoğan ile Mirziyoyev Bir Araya Geldi: Türkiye-Özbekistan Görüşmesi

Erdoğan ile Mirziyoyev Bir Araya Geldi

Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde yeni adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı iş birliğinin derinleştirilmesi çerçevesinde gerçekleşti.

Görüşmede taraflar, ikili temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti ve bölgesel konularda diyalogun artırılmasının gerekliliğini vurguladı. Toplantı, ekonomik, ticari ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik adımlar için değerlendirmelere sahne oldu.

Erdoğan ve Mirziyoyev arasındaki bu görüşme, Türkiye ile Özbekistan arasındaki stratejik iş birliğinin devam ettiği mesajını verdi ve iki ülke ilişkilerinde yeni dönemin işaretlerini taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi