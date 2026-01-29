Erdoğan ile Mirziyoyev Bir Araya Geldi: Türkiye-Özbekistan Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinde iş birliği ve dayanışmayı vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:33
Erdoğan ile Mirziyoyev Bir Araya Geldi: Türkiye-Özbekistan Görüşmesi

Erdoğan ile Mirziyoyev Bir Araya Geldi

Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde yeni adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı iş birliğinin derinleştirilmesi çerçevesinde gerçekleşti.

Görüşmede taraflar, ikili temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti ve bölgesel konularda diyalogun artırılmasının gerekliliğini vurguladı. Toplantı, ekonomik, ticari ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik adımlar için değerlendirmelere sahne oldu.

Erdoğan ve Mirziyoyev arasındaki bu görüşme, Türkiye ile Özbekistan arasındaki stratejik iş birliğinin devam ettiği mesajını verdi ve iki ülke ilişkilerinde yeni dönemin işaretlerini taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Yatırım Programı: Erzincan’a 138 Proje için 38 milyar 415 milyon TL Ödenek
2
Erdoğan, Mirziyoyev’i Resmi Törenle Karşıladı
3
Hakkı Ülkü hayatını kaybetti — Eski Aliağa Belediye Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili
4
Avrupa Parlamentosu, İranlı Diplomatların Binalara Girişini Yasakladı
5
ABD’den Venezuela için 3 Aşamalı Plan: Rubio’dan Petrol Hamlesi
6
Merkezefendi'de Atatürk Bilim Merkezi 11 Ocak'ta Açılıyor
7
Erdoğan: Eğitim Altyapısı Üretim Kapasitesinin Kaynağı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları