Abu Dabi'de Rusya-Ukrayna-ABD Müzakereleri: İlk Gün Tamamlandı

Abu Dabi'de Rusya-Ukrayna-ABD Müzakerelerinde İlk Gün Tamamlandı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de 2 gün sürecek olan Rusya-Ukrayna-ABD heyetleri arasındaki müzakerelerin ilk günü tamamlandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi’deki görüşmelerin ilk günü sona erdi. Açıklamada, "Müzakereler bugün için sona erdi" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna heyeti ve değerlendirme

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada; Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU) Genel Direktörü Kyrylo Budanov, Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamenter Grubu Başkanı David Arakhamia ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ile birlikte üçlü toplantıya katıldıklarını bildirdi. Umerov, sosyal medya hesabından "ABD’nin arabuluculuğunu takdir ediyoruz" dedi.

Toplantının katılımcıları ve gündemi

Umerov, toplantıya ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum ve ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll ile NATO’nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich'in katıldığını belirtti. Umerov, Rus heyetinin ise askerî istihbarat ve silahlı kuvvetler temsilcilerinden oluştuğunu söyledi. Toplantının, Rusya’nın savaşının sona erdirilmesine yönelik parametrelere, onurlu ve kalıcı bir barışa doğru ilerlemeyi amaçlayan müzakere sürecinin bundan sonraki seyrine odaklandığı belirtildi.

Görüşmelerin sürdürüleceği yönünde açıklama

Görüşmelerin devam edeceğini belirten Umerov, "Yarın için ilave toplantılar planlandı" dedi. Umerov ayrıca, yarın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Andrii Hnatov ile Ukrayna Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı Korgeneral Vadym Skibitskyi'nin de Ukrayna heyetine katılacağını bildirdi. Her aşamanın ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e bilgi verildiği ve heyetin Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından belirlenen görevler çerçevesinde koordineli bir şekilde hareket ettiği vurgulandı. Umerov, "Diyaloğun seyrine bağlı olarak farklı formatlarda çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NİN (BAE) BAŞKENTİ ABU DABİ’DE 2 GÜN SÜRECEK OLAN RUSYA-UKRAYNA-ABD HEYETLERİ ARASINDAKİ MÜZAKERELERİN İLK GÜNÜ SONA ERDİ.