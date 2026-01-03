Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 71 Mahallede Sabah Namazı Buluşmaları

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 71 mahallede sabah buluşmalarını sürdürüyor

Osmanlı’nın ilk başşehri Yenişehirde, Belediye Başkanı Ercan Özel her gün değişik köyde sabah namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geliyor. İlçeye bağlı 71 mahallede devam eden buluşmalarda Başkan Özel, hemşerileriyle kahvaltıda sohbet ediyor ve taleplerini dinliyor.

Mahalle sakinlerinden memnuniyet

Başkan Özel ile bir araya gelen hemşerileri, "Belediye başkanımızı tebrik ediyoruz. Kendisinin sabah namazı öncesinde mahallemize gelip, namaz sonrası bizlerle kahvaltıda bir araya gelmesi, istek ve sorunları dinlemesi bizleri mutlu ediyor" dediler.

Başkanın değerlendirmesi

Ercan Özel, vatandaşlarla sabah buluşmalarının kendilerine motivasyon sağladığını ifade etti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yeni bir güne hemşerilerimiz ile başlamak onlarla sohbet etmek bizlere ayrı bir motivasyon aşılıyor. Kalbe düşen ilk dua, günün kaderini güzelleştirmeye ilk adım belkide,mahalle sakinlerimiz ve belediye temizlik personelimiz ile seher vaktinde soframızda sıcak çay ve simidimizi çorbamızı paylaşıyoruz. onların dualarını almak sıcak tebessümlerinle samimi bir ortamda buluşmak tarifi olmayan bir duygudur"

Özel, "Dün olduğu gibi bugün de bundan sonra da her zaman halkımızın yanında onların emrinde olmak bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

