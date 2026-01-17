Trump'tan 8 Avrupa Ülkesine Gümrük Vergisi Yaptırımı: Grönland Krizi

Trump, Şubat 2026'den itibaren 8 Avrupa ülkesinden gelen ürünlere %10, 1 Haziran 2026'da %25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 20:34
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 20:34
Grönland'ı satın alma planına karşı çıkan ülkelere ekonomik tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ın satın alınmasına karşı çıkan Avrupa ülkelerine yönelik sert bir yaptırım tehdidinde bulundu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şubat 2026 tarihinden itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’dan ABD’ye gönderilen her türlü ürüne %10 gümrük vergisi uygulanacağını; 1 Haziran 2026 tarihinde bu değerin %25 olarak artırılacağını duyurdu.

Trump, açıklamasında uzun yıllardır Danimarka ve AB ülkelerinin fiilen sübvanse edildiğini savunarak, 'Artık, yüzyıllar sonra, Danimarka’nın karşılığını verme zamanı gelmiştir. Dünya barışı tehlikededir' ifadelerine yer verdi.

Çin ve Rusya’nın Grönland topraklarına ilgi gösterdiğini öne süren Trump, Danimarka’nın savunma kapasitesini eleştirerek, Danimarka’nın savunmasının 'iki kızaklı köpek ekibinden ibaret' olduğunu ve bu nedenle söz konusu bölgeyi güvence altına alabilecek tek ülkenin ABD olduğunu belirtti.

Trump, ilgili Avrupa ülkelerinin Grönland’da çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu ifade ederek bu durumun gezegenin güvenliği açısından risk oluşturduğunu söyledi. Trump, bu gerekçeyle yaptırımların yürürlüğe gireceğini ve Grönland’ın tam ve eksiksiz satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar uygulamanın devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı ayrıca, Grönland’ın satın alınması girişiminin '150 yılı aşkın bir süredir' devam ettiğini; birçok başkanın bu yönde girişimde bulunduğunu ancak Danimarka’nın her defasında reddettiğini belirtti.

Trump, savunma yatırımları ve 'Altın Kubbe' hava savunma sistemiyle ilgili açıklamalarında ise, Grönland topraklarının bu sistemlerin etkinliği için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Trump, Altın Kubbe ve diğer saldırı-savunma sistemlerine ilişkin programlara şu anda yüzlerce milyar dolar harcandığını, sistemin verimliliği açısından Grönland’ın dahil edilmesinin gerekliliğini öne sürdü ve Danimarka ile ilgili ülkelere müzakereye açık olduklarını söyledi.

