Vezirköprü Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda Orhan Şahin Yeniden Başkan

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yapılan olağan genel kurulda, mevcut başkan Orhan Şahin üyelerin oylarıyla yeniden seçildi.

Genel Kurul Açılışı ve Divan

Vezirköprü Atatürk İş Merkezi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından divan oluşturuldu ve divan başkanlığına Hacı Eyüb Güler seçildi.

Tek listeyle gidilen seçimlerde delegelerin desteğini alan Orhan Şahin, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı görevini sürdürmeye hak kazandı.

Başkanın Mesajı ve Katılımcılar

Genel kurulun ardından konuşan Orhan Şahin, görev süresi boyunca esnafın sorunlarına çözüm üretmek için çalıştıklarını belirterek, genel kurulun esnaf ve sanatkârlara hayırlı olmasını diledi.

Genel kurula Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, oda başkanları ve çok sayıda üye katıldı.

