CHP'li Büyükşehir Başkanları Mersin'de Buluştu — Dr. Candan Yüceer Katıldı

CHP'li Büyükşehir Başkanları Mersin'de Buluştu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ev sahipliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı.

Toplantı ve Katılımcılar

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında düzenlenen toplantıda, "Halk için hep beraber" sloganı çerçevesinde belediye başkanları bir araya geldi. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce katıldı.

Gündem Başlıkları ve Değerlendirmeler

Mersin'de bir otelde düzenlenen toplantıda büyükşehir belediyelerinin 2025 yılı çalışmaları değerlendirilirken, 2026 yılı planlamaları ele alındı. Tutuklu belediye başkanları, devam eden operasyonlar, küresel ve ulusal siyasetin yerel yönetimlere etkisi ile kuraklıkla mücadele toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Belediye başkanları, kendi belediyelerinde uyguladıkları projeleri, vatandaş odaklı hizmetleri, deneyimleri ve karşılaştıkları sorunları karşılıklı olarak paylaştı.

Açılış ve Sonuç Bildirisi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer açılış konuşmasında, CHP'li belediyelerin 2019'dan bu yana yerelde önemli başarılar elde ettiğini ve buluşmanın birlik ile hizmet vurgusuyla sürdüğünü belirtti. Toplantının ardından "Toplantı Sonuç Beyannamesi Basın Açıklaması" ev sahibi Başkan Vahap Seçer tarafından okundu.

Dr. Candan Yüceer'in Mesajı

Toplantıda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, CHP'li belediyelerin ülke genelinde sosyal adaleti önceleyen hizmetler sunduğunu vurguladı. Yüceer şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Mersin’de bir araya gelmemiz yalnızca bir değerlendirme toplantısı değil; aynı zamanda dayanışmamızın, ortak aklın ve halkçı belediyecilik anlayışımızın güçlü bir göstergesidir. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartlar, yerel yönetimlere çok daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Bizler bu sorumluluğun farkındayız. Yerel yönetimler sosyal belediyecilik anlayışıyla yurttaşların hayatına doğrudan dokunmakta, özellikle dar gelirli kesimlere yönelik hizmetler ön plana çıkmaktadır. Tekirdağ’da olduğu gibi tüm CHP’li belediyelerde önceliğimiz, yoksullukla mücadele, sosyal desteklerin güçlendirilmesi, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam şartlarının iyileştirilmesidir. Belediyelerimiz, merkezi yönetimin eksik bıraktığı alanlarda halkın yanında olmaya devam ediyor."

Yüceer sözlerini ortak akıl ve deneyim paylaşımının önemine vurgu yaparak tamamladı:

"Bugün burada paylaştığımız her deneyim, her çözüm önerisi Türkiye’nin geleceğine katkıdır. Yerel yönetimlerde kurduğumuz bu güçlü birliktelik, ülke genelinde umudu büyütmeye devam edecektir. Mersin’de atılan bu adımın, yarının Türkiye’sine ışık tutacağına inanıyorum."

