Tom Barrack Erbil'de Mesut Barzani ve Mazlum Abdi ile Bir Araya Geldi

Tom Barrack, Erbil'de Mesut Barzani ve SDG lideri Mazlum Abdi'nin de bulunduğu toplantıda Suriye'deki gelişmeleri ve bölgesel istikrar adımlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 20:56
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 20:56
Toplantı ve katılımcılar

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde düzenlenen bir toplantıya katıldı. Toplantı, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani tarafından ev sahipliği yapıldı.

Barzani ofisinden yapılan açıklamaya göre toplantıda, ABD’nin Erbil Başkonsolosu Wendy Green, Suriye’deki ABD güçlerinin komutanı General Kevin Lambert ve beraberindeki Albay Zekeriya Kurk de yer aldı. Ayrıca Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail ile PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi toplantıda bulundu.

Görüşmenin gündemi

Açıklamada, toplantıda Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı; tarafların bölgedeki durumu değerlendirdiği belirtildi. Başkan Barzani, katılımcılara hitaben yaptığı açıklamada mevcut şartlar altında gösterilen katılımdan memnuniyet duyduğunu ifade ederek barışın korunması ve şiddetin önlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Toplantı sırasında, tarafların çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduğu ve bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik pratik adımların ele alındığı aktarıldı.

