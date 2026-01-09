Semih Balaban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazetecileri Ağırladı

Yunuspark Meydan Kafe'de buluşma

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel ve ulusal basının temsilcilerini Yunuspark Meydan Kafe’de ağırladı.

Etkinliğe Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, CHP İl Başkanvekili Erdem Nalbant, Hatice Öncü, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile yerel ve ulusal basının temsilcileri katıldı.

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına çoğu zaman zor şartlar altında, gece gündüz demeden fedakarca çalışan basın emekçilerimiz, toplumun vicdanı olma görevini üstlenmektedir. Basın özgürlüğünün güçlü olduğu bir toplumda demokrasinin de güçlü olacağına inanıyoruz. Bu nedenle gazetecilerin mesleklerini özgürce ve güven içinde yapabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anıyor, emek veren tüm gazetecilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yunusemre Belediyesi olarak her zaman basın emekçilerinin yanında olmaya, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla basınla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz."

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ise organizasyon için Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"10 Ocak 1961 tarihinde basın çalışanlarının haklarını güvence altına alan 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bu anlamlı gün, Çalışan Gazeteciler Günü olarak kabul edilmiştir. O günden bu yana 10 Ocak, basın emekçilerinin çalışma şartlarını, haklarını ve mesleki sorunlarını hatırlatan önemli bir gün olmuştur. Gazetecilik; mesai kavramı olmadan, zaman zaman baskı, ekonomik zorluklar ve can güvenliği riski altında yapılan, büyük özveri gerektiren bir meslektir. Tüm bu zorluklara rağmen kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgiyle buluşturma sorumluluğunu yerine getiren tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum."

CHP İlçe Başkanı Yalçın Arcak da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak gazetecilere başarılar diledi.

