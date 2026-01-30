Trump: "İran'la Anlaşma Tarihini Sadece Onlar Biliyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir kararname imza töreninde basın mensuplarının İran'la yürütülen temaslara ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Tahran yönetiminin anlaşmaya yaklaşmakta olduğunu ancak Washington'un bu konuda kesin bir son tarih açıklamayacağını belirtti.

"Bunu sadece onlar biliyor"

Basın mensuplarının, "İran’a anlaşmaya varılması için bir son tarih veriyor musunuz?" sorusuna Trump, "Bunu sadece onlar biliyor" yanıtını verdi. Trump, "Umarım bir anlaşma yaparız. Bu iyi olur. Anlaşma yapmazsak ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Washington'un baskı politikası

Trump, İran tarafının müzakere sürecinin seyrini yakından takip ettiğini vurgularken, Washington’un baskı politikasını sürdürdüğünü söyledi.

Donanma ve askeri hazırlıklar

Trump konuşmasında İran’a yönelik askeri hazırlıklara da dikkat çekti. İran’a doğru ilerleyen büyük bir donanma filosu bulunduğunu söyleyen Trump, "Aslında İran’a daha fazla gemi gönderiyoruz, Venezuela’dakinden daha büyük bir filo" dedi.

Bu askeri hareketliliğin şu an için bir tercih olmadığını ancak gerekirse kullanılabileceğini belirten Trump, yine "Umarım bir anlaşma yaparız. Bu iyi olur. Anlaşma yapmazsak, ne olacağını göreceğiz" ifadelerini tekrarladı.

İran'ın masada kalışı ve gerilim

Trump, İran’ın masadan tamamen kalkmadığını savunarak, "Şunu söyleyebilirim, onlar anlaşma yapmak istiyorlar" dedi. Müzakerelerin devam ettiğine dikkat çeken Trump, anlaşma sağlanması hâlinde bölgesel gerilimin azalmasının, İran’ın atacağı adımlara bağlı olduğunu kaydetti.

837 kişinin asılmasını engellediği iddiası

Trump, İran’daki protestolar sırasında yaşandığını ileri sürdüğü insan hakları ihlallerine değindi. Geçen hafta yüzlerce kişinin idam edilmesinin önüne geçtiğini iddia eden Trump, "Geçtiğimiz hafta 837 kişinin asılmasını engelledim. Her şey hazırdı. Onlara, bunu yaparlarsa daha önce kimsenin ödemediği bir bedel ödeyeceklerini söyledim ve geri çekildiler" dedi.

Trump ayrıca İran’da çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini bildiklerini ve sürecin yakından izlendiğini ifade etti.

Askeri kapasite ve Rusya-Ukrayna görüşmeleri

Konuşmasında ABD ordusunun güçlendirilmesine de değinen Trump, "Dünyanın en güçlü gemilerine sahibiz. Ordumuzu yeniden inşa ettik ve şimdi her zamankinden daha büyük, daha güçlü hale getiriyoruz" dedi ve bu gücün caydırıcılık amacı taşıdığını vurguladı.

Trump, ayrıca Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin olarak, "Zelenskiy ve Putin birbirlerinden nefret ediyorlar ve bu durumu çok zorlaştırıyor. Ama bence bir anlaşmaya çok yaklaştık. Binlerce insan, çoğu asker, öldürüldü. Bence bir anlaşmaya varma şansımız yüksek" değerlendirmesinde bulundu.

