Abdullah Güler: 2026 Ocak'tan İtibaren En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin Lira

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2026 Ocak’tan itibaren en düşük emekli maaşının 20 bin lira olacağını ve zam oranlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:14
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Açıklama Yaptı

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de düzenlediği basın açıklamasında en düşük emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeleri ve kanun tekliflerini paylaştı.

En düşük emekli maaşı ve zam oranları

Güler, TBMM Başkanlığı’na sundukları iki kanun teklifinden birinin "Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olduğunu belirtti ve emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeyi açıkladı.

Güler, teklif kapsamında SSK ve Bağkur emekli aylıklarının Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranlarına göre; memur emekli aylıkları ile emekli sandığı kapsamında ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranları dikkate alınarak artırılacağını söyledi. Buna göre SSK ve Bağkur emekli aylıkları Ocak 2026’den itibaren yüzde 12,19, memur emekli aylıkları ve emekli sandığı artışı ise enflasyon farkı dahil toplam yüzde 18,60 oranında uygulanacaktır.

Güler, halen 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığının, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19ın üzerinde ve emekli sandığına uygulanan artışla yaklaşık yüzde 18,48 oranında yükseltilerek 20 bin liraya çıkarılacağını vurguladı: "Sosyal devlet ülkesinin bir gereği olarak 2026 yılı Ocak döneminden itibaren en düşük emekli maaşı ödemesi 20 bin lira olarak uygulanacaktır".

Mevcut uygulamada 16 bin 881 lira olarak belirlenen en düşük emekli aylığından yararlanan kişi sayısının 4 milyon 11 bin 700 küsur olduğunu belirten Güler, yeni düzenlemeyle 20 bin liradan yararlanacak emekli sayısının 4 milyon 917 bin kişiye yükseleceğini açıkladı.

Bu artışın bütçe üzerindeki etkisine ilişkin Güler, artış farkının Hazine tarafından karşılanacağını söyleyerek, söz konusu yükün yaklaşık 69,5 milyar lira tutarında olacağını belirtti.

Tapu Kanunu ve diğer düzenlemeler

Güler, diğer kanun teklifi olan "Tapu Kanunuyla Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında da bilgi verdi. Teklifin amacı olarak yapı güvenliğinin artırılması, denetimsiz ve plansız yapılaşmanın önlenmesi ile yangın güvenliği ve yaşam döngüsü boyunca izleme uygulamalarının güçlendirilmesini işaret etti.

Kanun teklifinde kooperatifler, yapı denetim kuruluşları, beton üreticileri ve zemin etki firmaları gibi inşaat sürecinin tüm aktörlerine ilişkin sorumlulukların açık ve net şekilde tanımlandığını belirten Güler, ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yetkili değerleme kuruluşları arasındaki veri paylaşımının elektronik ortamda zorunlu hale getirildiğini söyledi.

Kat mülkiyeti düzenlemeleriyle site ve apartman yönetimlerinde yaşanan keyfiliğe son verileceğini, aidat artırma yetkisinin kat maliklerine bırakılacağını ve yönetim planı değişikliklerinde karar nisabının 5’te 4 yerine 3’te 2 olarak uygulanacağını açıkladı. Kooperatifler Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle de yapı kooperatiflerinin proje bitmeden ve kesin maliyet ortaya çıkmadan bireysel tapu devrini engelleyen önlemler getirileceği kaydedildi.

Güler, ayrıca kanun teklifleri kapsamında Damga Vergisi Kanunu’nda bazı düzenlemelerin de yer aldığını ifade etti.

Güler’in açıklamaları, Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda hukuki belirlilik, güvenlik ve ölçülülük ilkeleri gözetilerek hazırlandığını belirttiği tekliflerin TBMM gündemine sunulduğunu tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

