Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki — Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri'nde Mesaj

İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl “Sonsuzun Fethine Çık” temasıyla 12’ncisi düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri töreninde konuştu. Beyoğlu Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa bakanlar, sanat dünyasından isimler ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmanın öne çıkanları

Katılımcı konuşmaları ve videolu tanıtımların ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk edebiyatı isimlerini yad ederek sözlerine başladı ve ödüllerin kültür-sanat hayatında kazandığı konuma dikkat çekti. Erdoğan, törende Necip Fazıl Kısakürek'in gençlere bir pusula olduğunu vurgulayarak Üstadın fikir ve edebî mirasına teşekkür etti.

Erdoğan, Gazze'deki insani krize ilişkin şunları söyledi: “Konteyner gönderelim diyoruz; Birleşmiş Milletleri devreye sokuyoruz, Batı’yı devreye sokuyoruz. Ancak Netanyahu denilen bu zalim, bu Fıravun zihniyeti, bu çağrılara asla kulak asmıyor ve hiçbirini kabul etmiyor.” Erdoğan ayrıca Gazze'de hayatını kaybeden 71 bini aşkın Filistinli için taziyelerini iletti.

Necip Fazıl hakkında konuşmasında ise Erdoğan, “Müslümanın yüzünün yere eğilmesine, hele hele fikir planında acziyete düşmesine asla tahammülü yoktur” ifadelerini kullanarak Üstadın şiir ve düşünce dünyasındaki yerini ve gençlere verdiği yönü öne çıkardı.

Fikir hayatı ve yeni kuşak vurgusu

Erdoğan, ülke fikir hayatında artık ideolojik kabilelerin devrinin sona erdiğini belirtti ve Batı’nın ülkemizdeki distribütörlüğünü yapanların yerine, ayakları bu topraklara basan, milletin değerlerinden beslenen aydınlar, yazarlar, şairler ve ediplerin geçtiğini söyledi. Üstadın sözleriyle ilişkilendirdiği anekdotla fikir mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

Ödüller ve sahipleri

Törende 8 kategoride ödüller verildi. Kategorilere göre kazananlar şöyle açıklandı:

Şiir Ödülü: Celal Fedai

Hikâye-Roman Ödülü: Tarık Tufan

Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut

İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun

İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş

Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi

Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim

Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel

Saygı Ödülü: Hasan Aycın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül alan isimlere ödüllerini takdim edip toplu fotoğraf çektirdi.

