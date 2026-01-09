Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: Necip Fazıl Ödülleri'nde Gazze Çağrısı

Tören ve katılımcılar

İstanbul’da ‘‘Sonsuzun Fethine Çık’’ temasıyla bu yıl 12’ncisi düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri, Beyoğlu Atatürk Kültür Merkezi’nde törenle sahiplerini buldu. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra bakanlar, sanat dünyasından isimler ve çok sayıda davetli katıldı.

Erdoğan'ın konuşması

Konuşmasına vefat eden Türk edebiyatı isimlerini anarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Necip Fazıl’ın fikrî-manevî mirasına vurgu yaptı. Erdoğan, ödüllerin 2014’ten bu yana sanat ve düşünce dünyasında kurucu bir nitelik kazandığını söyledi.

"Bu yıl ’Sonsuzun Fethine Çık’ temasıyla 12’ncisi tertiplenen Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri’nin ilim, kültür ve sanat camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üstadın hem kalplerde hem de zihinlerde bıraktığı izleri bugüne taşıyan, Necip Fazıl’ın fikrî ve edebî mirasını güçlü bir şekilde yaşatan her bir kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum. 2014’ten bu yana geleneksel olarak her yıl sahipleriyle buluşturduğumuz Necip Fazıl Ödülleri, bugün geldiğimiz nokta itibarıyla sanat ve düşünce dünyamızda kurucu bir nitelik kazanmıştır. Bu ödüller, tam da 12 yıl önce tahayyül ettiğimiz şekilde kültür, sanat ve fikir dünyamıza yeni bir pencere açmıştır"

Necip Fazıl'ın mirası ve gençlere vurgu

Necip Fazıl’ın gençler için bir pusula olduğunu belirten Erdoğan, kültürel yozlaşma ve dijital tekno kültürün edebiyat üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Üstadın onur, vakar ve cesaretle anılması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Üstadın Müslüman’ın yüzünün yere eğilmesine, hele hele fikir planında acziyete düşmesine asla tahammülü yoktur"

Gazze çağrısı ve Netanyahu eleştirisi

Gazze’de yaşananlara ilişkin duygularını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli şehitler için taziyelerini iletti ve Gazze halkına dayanışma mesajı verdi. Erdoğan, uluslararası çağrılara rağmen İsrail yönetimini eleştirerek, salonu hedef alan net bir mesaj verdi:

"Konteyner gönderelim diyoruz; Birleşmiş Milletleri devreye sokuyoruz, Batı’yı devreye sokuyoruz. Ancak Netanyahu denilen bu zalim, bu Fıravun zihniyeti, bu çağrılara asla kulak asmıyor ve hiçbirini kabul etmiyor. Hesapların üstünde bir hesap var. Onun da vakti saati gelecek"

Fikir hayatında değişim

Erdoğan, ülke genelinde ideolojik kabileciliğin rolünün azaldığını, yerine milletin değerlerinden beslenen ve ayakları toprağa basan aydınların geçtiğini söyledi. Üstadın dile getirdiği duruşun genç nesillere de örnek olduğunu vurguladı.

Ödül kazananlar

Şiir Ödülü: Celal Fedai

Hikâye-Roman Ödülü: Tarık Tufan

Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut

İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun

İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş

Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi

Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim

Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel

Saygı Ödülü: Hasan Aycın2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül alan isimlere ödüllerini takdim etti ve tören sonunda toplu fotoğraf çektirildi.

