10 Ocak'ta Siyasi Partiler PMD'yi Ziyaret Etti

CHP ve İYİ Parti heyetleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti; Suriye ve emekli aylıkları gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 22:10
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 22:10
10 Ocak'ta Siyasi Partiler PMD'yi Ziyaret Etti

10 Ocak'ta Siyasi Partiler PMD'yi Ziyaret Etti

CHP ve İYİ Parti heyetleri görüşme gerçekleştirdi

Siyasi parti grupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD)'ni ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, beraberindeki TBMM Katip Üye Nermin Yıldırım Kara ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile PMD'yi ziyaret etti. Günaydın, Suriye'de yaşananlara ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti hem kendi ülkesinde hem de bölgede barışı, demokrasiyi tesis edebilmek için ortak akla ve yönetim gücüne dayanmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM Katip Üye Yasin Öztürk ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı ile birlikte PMD'yi ziyaret etti. Çömez, en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifine yönelik, rakamın açlık sınırının altında olduğunu ve kabul edilemez bulunduğunu belirtti.

Çömez, Suriye ile ilgili gelişmeleri değerlendirerek, "Suriye’nin güneyi İsrail tarafından işgal edildi. Fırat’ın doğusunda PYD-YPG’nin hakim olduğu bölge var. Biz bunlarla birlikte Suriye’de bütün toplum kesimlerinin güvenliğinin teminat altına alınması ve orada huzur ve istikrarın sağlanması gerektiğini savunuyoruz" dedi.

Selcan Taşçı ise gazetecilerin çalışma koşullarına dikkat çekti: "Gazeteciler düşük ücretlilerin haklarını savunuyorlar ama dönüp baktığımızda kendileri de çok düşük ücretlerle çalışıyorlar" sözleriyle mesleğin ekonomik sorunlarına vurgu yaptı.

Siyasi partiler PMD'yi ziyaret etti

Siyasi partiler PMD'yi ziyaret etti

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kacır: "Kütahya, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda özel bir yere sahip"
2
Konya'da Geleneksel 10 Ocak Basın Buluşması
3
10 Ocak'ta Siyasi Partiler PMD'yi Ziyaret Etti
4
Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki — Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri'nde Mesaj
5
Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: Necip Fazıl Ödülleri'nde Gazze Çağrısı
6
Erdoğan: 'Türkiye Yüzyılı'nı Gençlik İnşa Edecek — Necip Fazıl Ödülleri'nde Mesajlar
7
KKTC'de 2026 Asgari Ücret Net 52 bin 738 TL Olarak Belirlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları