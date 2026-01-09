10 Ocak'ta Siyasi Partiler PMD'yi Ziyaret Etti

CHP ve İYİ Parti heyetleri görüşme gerçekleştirdi

Siyasi parti grupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD)'ni ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, beraberindeki TBMM Katip Üye Nermin Yıldırım Kara ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile PMD'yi ziyaret etti. Günaydın, Suriye'de yaşananlara ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti hem kendi ülkesinde hem de bölgede barışı, demokrasiyi tesis edebilmek için ortak akla ve yönetim gücüne dayanmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM Katip Üye Yasin Öztürk ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı ile birlikte PMD'yi ziyaret etti. Çömez, en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifine yönelik, rakamın açlık sınırının altında olduğunu ve kabul edilemez bulunduğunu belirtti.

Çömez, Suriye ile ilgili gelişmeleri değerlendirerek, "Suriye’nin güneyi İsrail tarafından işgal edildi. Fırat’ın doğusunda PYD-YPG’nin hakim olduğu bölge var. Biz bunlarla birlikte Suriye’de bütün toplum kesimlerinin güvenliğinin teminat altına alınması ve orada huzur ve istikrarın sağlanması gerektiğini savunuyoruz" dedi.

Selcan Taşçı ise gazetecilerin çalışma koşullarına dikkat çekti: "Gazeteciler düşük ücretlilerin haklarını savunuyorlar ama dönüp baktığımızda kendileri de çok düşük ücretlerle çalışıyorlar" sözleriyle mesleğin ekonomik sorunlarına vurgu yaptı.

Siyasi partiler PMD'yi ziyaret etti