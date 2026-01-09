Bakan Kacır: "Kütahya, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda özel bir yere sahip"

Zafer Kalkınma Ajansı ile 8 proje, 285 milyon lira değerinde hizmete alındı

Kütahya’da Zafer Kalkınma Ajansı tarafından üretimden kültüre, turizmden sağlık turizmine, kadın ve genç istihdamından teknolojiye kadar birçok alanda kente değer katacak 285 milyon lira tutarındaki 8 proje düzenlenen törenle hizmete alındı. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı.

Törende konuşan Bakan Kacır, kentin Türkiye’nin kalkınma vizyonunda önemi üzerinde durdu ve şehrin üretim, girişimcilik ve sanayi kültürü ile öne çıktığını vurguladı. Bakan Kacır'ın ifadesiyle: "Kütahya; üretimiyle, emeğiyle, girişimciliğiyle ve köklü sanayi kültürüyle daha büyük ve daha güçlü Türkiye yürüyüşümüzde en ön safta yer alan müstesna şehirlerimizden biridir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım teşvik mekanizmalarımızla, planlı sanayi alanlarımızla, KOBİ’lere sunduğumuz desteklerle ve bölgesel kalkınma projelerimizle Kütahya’nın her daim yanında olduk".

Bakan Kacır, Kütahya’daki organize sanayi bölgelerindeki büyümeyi örnek göstererek, "Şehrimizde üretimi büyütmek ve istihdamı artırmak için organize sanayi bölgelerimizin büyüklüğünü 420 hektardan 2 bin 254 hektara çıkardık. Hayata geçen yeni yatırımlarla OSB’lerimizde ilave 22 bin 500 istihdam oluşturduk. Kütahya OSB’lerinde istihdam bin 200 seviyesinden 23 bin 700’e yükseldi" dedi.

"165 milyar liralık yatırımın önü açıldı"

KOBİ’lerin kent ekonomisindeki rolüne dikkat çeken Bakan Kacır, yatırım teşviklerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Şehrimizde 165 milyar lira yatırım ve 33 bin 300 istihdamın önünü açacak 934 yatırımı teşvik ettik. Yeni teşvik sistemimizle Kütahya’da katma değer üreten, teknoloji odaklı ve ihracata dönük yatırımları çok daha güçlü biçimde destekliyoruz. Organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlarda istihdam edilen çalışanların işveren sigorta paylarının yarısını dört yıl boyunca Bakanlık olarak biz karşılıyoruz."

Yatırımcılara sunulan finansman imkanlarına da değinen Bakan, krediler için finansman desteği limitini 30,7 milyon liraya çıkardıklarını ve yatırım kredilerinde 9,5 puan faiz desteği sağladıklarını belirtti. Bu adımla yatırımcıların finansal yükünün hafifletildiğini söyledi.

Kütahya’nın yer altı kaynakları ve sanayi altyapısının stratejik sektörler için avantaj sunduğunu vurgulayan Kacır, "Program kapsamında Kütahya’da bakır filmaşin, endüstriyel akü, teknik seramik ürünleri üretimi ve grafit zenginleştirme tesisi yatırımları için 300 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50’si oranında vergi indirimi sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

Batarya ve enerji teknolojilerinde stratejik fırsat

Elektrikli araç ve batarya teknolojilerindeki dönüşümün Kütahya için fırsat yarattığını kaydeden Bakan Kacır, sektörün kritik girdilerinden yüksek saflıkta grafitin önemine dikkat çekti: "Bugün otomotiv sektöründe eş zamanlı bir dönüşüm yaşanıyor. Elektrikli araçlar yaygınlaştıkça batarya üretiminin en kritik girdilerinden biri olan yüksek saflıkta grafite olan ihtiyaç hızla artıyor. Kütahya’mız, Türkiye’nin en büyük mikrokristalin grafit kaynağıyla bu dönüşümde ülkemize çok kıymetli bir stratejik avantaj sunuyor. Bu yer altı zenginliğimizi ileri teknolojiyle buluşturmayı, batarya, enerji depolama ve yeni nesil endüstrilerde yüksek katma değerli üretimin önünü açmayı hedefliyoruz".

Kacır, yatırımların Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ve titiz çalışmalar sonucunda belirlendiğini belirterek, ajansın bugüne kadar Kütahya’da 384 projeye yaklaşık 1 milyar lira destek verdiğini söyledi. Bu desteklerin sanayi dışında eğitim ve teknoloji alanlarında insan kaynağını güçlendirme amaçlı projeleri de kapsadığını vurguladı.

Bakan Kacır sözlerini şöyle tamamladı: "Tüm bu atılımları şehrimizin yüksek potansiyelini harekete geçirmek, üretim gücünü artırmak ve Kütahya’yı yerel kalkınmanın öncü şehirlerinden biri haline getirmek için gerçekleştiriyoruz. Kütahya’yı Türkiye Yüzyılı’nda üretimin, istihdamın ve ihracatın öncüsü yapma kararlılığındayız".

PROTOKOL