Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Batman’da: Valilik Ziyareti ve Yatırım Görüşmeleri

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman’a geldi; Valilikteki görüşmelerde kamu hizmetleri ve devam eden projeler ele alındı. Ziyaretin altyapı yatırımlarına katkı sağlaması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 14:24
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Batman’da

Karşılama ve heyet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Batman’a geldi. Bakan Uraloğlu, Batman Havalimanı’nda Vali Ekrem Canalp, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Ziyarette Bakan Uraloğlu’na AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata ve eski Batman Milletvekili Ahmet İnal eşlik etti.

Valilik ziyareti ve görüşmeler

İlk durak olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada Vali Yardımcıları Ekrem Güngör, Mustafa Caner Culukar, Cengizhan Ankara ile kamu kurum müdürleri tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Uraloğlu, Vali Ekrem Canalp’tan ilde yürütülen kamu hizmetleri ile devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin hedefi: Ulaşım ve altyapı yatırımları

Yapılan görüşmeler ve yerel temasların, kentte yürütülen ve planlanan ulaştırma ve altyapı yatırımlarına katkı sağlaması bekleniyor.

