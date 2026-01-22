Bayraktaroğlu Brüksel'de: ABD Genelkurmay Başkanı Caine ile İkili Görüşme

Toplantı ve Görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Diğer Temaslar

Bayraktaroğlu, Caine ile görüşmesi öncesinde NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı, Brüksel'deki temaslarını sürdürmektedir.

BRÜKSEL (İHA) - GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, BELÇİKA’NIN BAŞKENTİ BRÜKSEL’DE NATO ASKERİ KOMİTE GENELKURMAY BAŞKANLARI TOPLANTISI KAPSAMINDA ABD GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL JOHN DANİEL CAİNE İLE İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.