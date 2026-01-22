Bayraktaroğlu Brüksel'de: ABD Genelkurmay Başkanı Caine ile İkili Görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Brüksel'de NATO toplantısı kapsamında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 19:24
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 19:24
Bayraktaroğlu Brüksel'de: ABD Genelkurmay Başkanı Caine ile İkili Görüşme

Bayraktaroğlu Brüksel'de: ABD Genelkurmay Başkanı Caine ile İkili Görüşme

Toplantı ve Görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Diğer Temaslar

Bayraktaroğlu, Caine ile görüşmesi öncesinde NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı, Brüksel'deki temaslarını sürdürmektedir.

BRÜKSEL (İHA) - GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, BELÇİKA’NIN BAŞKENTİ...

BRÜKSEL (İHA) - GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, BELÇİKA’NIN BAŞKENTİ BRÜKSEL’DE NATO ASKERİ KOMİTE GENELKURMAY BAŞKANLARI TOPLANTISI KAPSAMINDA ABD GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL JOHN DANİEL CAİNE İLE İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MHP'li Baki Ersoy: Bahçeli'nin Çağrısı Emeklilerin Beklentisini Karşılayacak
2
Shekerinska, Gafarova ile Bakü'de Görüştü: NATO-Azerbaycan İş Birliği Derinleşiyor
3
Bayraktaroğlu Brüksel'de: ABD Genelkurmay Başkanı Caine ile İkili Görüşme
4
Zelenskiy Davos'ta: "Avrupa şu an kaybolmuş" — Grönland uyarısı ve barış çağrısı
5
Cevdet Yılmaz Başkanlığında 2026 Eylem Planı İzleme Toplantısı — Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumarla Mücadele
6
Özgür Özel: CHP emeklilerine sahip çıkıyor — Asgari Ücret ve Sandık Çağrısı
7
Starmer: Trump'ın Tarife Tehdidinin Geri Çekilmesi Sağduyunun Yansıması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları