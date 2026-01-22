Hakan Fidan Davos'ta: Gazze Barış Kurulu Şartı İmza Töreni

Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump liderliğinde oluşturulan Gazze Barış Kurulunun imza törenine katılmak üzere İsviçre’nin Davos kasabasına geldi.

Gazze Barış Kurulu için bugün Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) da ev sahipliği yapan Davos’ta düzenlenecek imza töreninde Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek. Tören alanına geçen Bakan Fidan, imza töreni öncesi diğer liderlerle ayaküstü sohbet etti.

Davos’ta dünya kamuoyunun yakından takip ettiği törende, Gazze Barış Kurulu Şartı'na bizzat Bakan Fidan imza atacak.

Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak, 60 ülkeye davet gönderildiğini ve 25 ülkenin daveti kabul ettiğini açıkladı.

Daveti kabul eden ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, İsraili Azerbaycan, Ermenistan, Bahreyn, Mısır, Belarus, Endonezya, Fas, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Macaristan, BEA, Vietnam, Kosova, Ürdün, Kazakistan ve Özbekistan yer alıyor.

Trump’ın davetini ilk olarak Fransa reddederken, Fransa’yı Norveç, Slovenya ve İsveç izledi. İtalya ve Almanya ise imza törenine katılmayacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın liderliğinde oluşturulan Gazze Barış Kurulu’nun imza törenine katılmak üzere İsviçre’nin Davos kasabasına geldi.