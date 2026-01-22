Bakan Yerlikaya Ezidi Temsilcilerini Kabul Etti — Diyalog ve Kapsayıcı Devlet Vurgusu

Bakan Ali Yerlikaya, Ezidi toplum temsilcileriyle görüşerek diyalog, din ve vicdan hürriyeti ile kapsayıcı devlet anlayışını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 18:08
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:08
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ezidi toplum temsilcileriyle yapılan görüşmede birlik ve din özgürlüğünü öne çıkardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ezidi toplum temsilcilerini kabul ederek karşılıklı anlayış, diyalog ve iş birliği temelinde taleplerini, beklentilerini ve görüşlerini dinlediklerini belirtti. Yerlikaya, bu kadim topraklardaki birlikte yaşama kültürünün farklılıkları zenginlik bilen, her bir vatandaşı eşit gören köklü bir devlet ve millet iradesine dayandığını vurguladı.

Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Zafer Sırakaya, Batman Milletvekilimiz Ferhat Nasıroğlu, Bingöl Milletvekilimiz Zeki Korkutata ve Midyat Belediye Başkanımız Veysi Şahin ile birlikte Ezidi toplumu temsilcilerini kabul ettik. Karşılıklı anlayış, diyalog ve iş birliği temelinde; talep, beklenti ve görüşlerini dinleyerek istişarelerde bulunduk. Bu kadim topraklardaki birlikte yaşama kültürümüz; farklılıkları zenginlik bilen, her bir vatandaşını eşit gören köklü bir devlet ve millet iradesine dayanır. Ezidi vatandaşlarımız da bu zenginliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Din ve vicdan hürriyetinin korunması, toplumsal huzur ve kardeşlik ikliminin güçlendirilmesi, kapsayıcı devlet anlayışımızın temelidir. Bu anlayışla, toplumumuzun tüm kesimleriyle istişare halinde olmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, Kıymetli Milletvekillerimize, Değerli Midyat Belediye Başkanımıza ve görüşlerini bizlerle paylaşan Ezidi toplumu temsilcilerine teşekkür ediyorum."

Vurgulanan hususlar: Din ve vicdan hürriyetinin korunması, toplumsal huzurun güçlendirilmesi ve kapsayıcı devlet anlayışının sürdürülmesi öncelikler arasında yer aldı.

