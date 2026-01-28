Macron: Grönland Krizi Arktik'te AB İçin Stratejik Uyanış

Paris'te Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantıda Arktik güvenliği, NATO'nun rolü, Avrupa Birliği'nin stratejisi ve Grönland ile ekonomik iş birliğini öncelikli başlıklar olarak dile getirdi.

Görüşmenin ana gündemi: Arktik güvenliği

Macron, düzenlenen ortak basın toplantısında Danimarka'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini vurgulayarak şunları söyledi: "Danimarka ile dayanışmamızı, egemenliğinize ve toprak bütünlüğünüze bağlılığımızı yeniden ifade ediyoruz. Grönland ve Grönland halkına tüm desteğimizi yineliyoruz".

Macron, bölgedeki risklere işaret ederek ayrıca "Rusya’nın Arktik’teki konumu, Çin’in ekonomik varlığı ve bu yakınlaşmanın stratejik sonuçları karşısında bölgede savunma duruşumuzu güçlendirme gerekliliğini paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO ve AB'ye çağrı

Arktik Dayanıklılık Operasyonu Tatbikatı'na atıfta bulunan Macron, NATO başlığıyla ilgili olarak "Arktik’te NATO varlığının artırılmasını destekliyoruz. Biz de buna katılmaya hazırız" dedi. AB'ye yönelik uyarısında ise "Avrupa Birliği bu yıl Arktik stratejisini gözden geçirmeli. Grönland’daki durum, tüm Avrupa için stratejik bir uyanış çağrısıdır" ifadelerini kullandı.

Macron, ayrıca Avrupa egemenliği, yabancı müdahaleler, dezenformasyonla mücadele, iklim değişikliği ve stratejik bağımlılıkların azaltılması konularına dikkat çekti.

Fransa'nın diplomatik adımları

Macron, AB-Grönland arasında 2023’te imzalanan stratejik ortaklığın uygulanmasını hızlandırma isteğini belirterek, ortaklığın stratejik ham maddeler alanında sürdürülebilir değer zincirleri oluşturmayı hedeflediğini ifade etti. Fransa'nın Nuuk'taki diplomatik varlığını güçlendireceğini belirten Macron, "Başkonsolosluğumuz açıldı. Başkonsolosumuz atandı, şubat başında Nuuk’a yerleşecek" bilgisini paylaştı.

Danimarka ve Grönland liderlerinin mesajları

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Arktik'te NATO'nun rolünün artması gerektiğini vurgulayarak "NATO, Arktik’te ve Büyük Kuzey’de Grönland çevresi dahil, çok daha önemli bir rol oynamalı" dedi. Frederiksen, Avrupa'nın daha güçlü olması için daha sıkı, daha hızlı ve daha etkili çalışılması gerektiğini belirtti.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise Fransa ile iş birliğini genişletme niyetini dile getirip ticaret, kültür ve eğitim gibi alanlarda yeni fırsatların araştırılacağını söyledi ve "Saat birlik saatidir, bölünme saati değil" mesajını verdi.

