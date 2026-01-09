AK Parti Heyeti PMD'yi Ziyaret Etti — Abdullah Güler'den Suriye ve İran Mesajı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve milletvekilleri, Çalışan Gazeteciler Günü'nde PMD'yi ziyaret etti; Güler Suriye, İran ve site aidatlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:38
AK Parti Heyeti PMD'yi Ziyaret Etti — Abdullah Güler'den Suriye ve İran Mesajı

AK Parti Heyeti PMD'yi Ziyaret Etti

Çalışan Gazeteciler Günü'nde önemli açıklamalar

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve milletvekilleri, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla PMD'yi ziyaret etti. Ziyarette Güler, Suriye, İran ve site aidatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güler: "İmralı’da dedi ki 10 Mart mutabakatına bağlılık ve gereğini yapmak önemli dedi oradaki yapılara. Çünkü biz diyoruz ki biz sadece PKK’nın silah bırakması değil mesele. PKK ile birlikte onun bileşenleri, türevleri ne varsa bu yapısal mağdur tamamının bu sürece dahil olması lazım. Ama çok acı bir şey. Orada sadece Araplar, sadece Kürtler, Müslümanlar yok. Orada Yezidiler var, Musaidiler var, başka mezhep inanç gruplar var. Bunların tamamını toplumsal barış ve huzur için oradan bir arada yaşamalarını arzuluyoruz. Kamu düzeninin sağlanması lazım, orada üniter yapının, toprak bütünlüğünün korunması lazım. Ama ısrarla birileri bize açıkça böyle yalan söyleyerek, bakın söylüyorum üstüne basın, yalan söyleyerek efendim biz barış istiyoruz diyerek arkadan silah gösteriyor. Kimseyi kandıramazsın. Barış diyen insanların da silahı olmaz. Hoşgörü diyen insanların da şiddet çağrısı olmaz"

Türkiye olarak her türlü desteği vereceklerini ifade eden Güler, "Suriye’nin artık ayağa kalkması lazım. Alt yapıda şehirlerin yeniden inşasına, kamu düzenine sağlanması adına, bütün o kurumsal yapıların yeniden ihdas edilmesine. Biz tüm birikimimizle, tüm imkanımızla destek olacağız diyoruz. Ama yok ısrarla birileri kaos devam etsin, kamu düzeni bozulsun, biz başka ülkelerin taşeronu olmaya meyilliyiz, meraklıyız diyen bir yapı var. Buna da ne Suriye halkları, bakın oradaki hiçbir toplumun, ne de şu andaki meşru Suriye yönetimi izin vermez. Hiçbir ülke izin vermez" şeklinde konuştu.

İran ile ilgili soruya da değinen Güler, "İran’daki dışarıdan müdahalelere normal bakmamız mümkün değil. Ben bir an önce İran’da da o toplumsal güvenliğin, kamu düzeninin, iç huzurun bir an önce sağlanmasını arzu ediyoruz. Bizim İran’la geçmişten bugüne derin bağlarımız ve geçmiş tarihi ilişkilerimiz var. Buradaki bir iç karışıklık, huzursuzluk ciddi manada bizim buradaki hem sınır güvenliğimizi hem milli güvenliğimizi tehdit edecek boyutlara ulaşabilir. Bu konuda bizim de elimizden geldiği kadar bütün komşularımızın kamu düzeni sağlanmış, otoritesi tesis edilmiş, iç karışıklığın, iç savaşın olmayacağı noktasında bizim arzumuz var. Bu konuda elimizden ne geliyorsa bizim bütün bölge ülkelerinde, komşu ülkelerinde biz destek oluyoruz. Çünkü doğrudan bizi ilgilendiriyor, doğrudan bize zarar veriyor. Geçmişte de bunların birçok örneğini yaşadık. Bundan sonra bu kadar tecrübeden sonra tekrar yaşamak, tekrar bu sıkıntıların içerisinde yer almayı biz arzu etmiyoruz" diye konuştu.

Site aidatlarına ilişkin soruya yanıt veren Güler, "Kat Mahallelikleri Genel Kurulu’nda genel yetki alınıyor. Sonra da birçok aidat o ihtiyaçları karşılığında yıl ortasında veya belli dönemlerde arttırılıyor. Oradaki site yönetimindeki maliklerine yönlendiriliyor. Burada Kat Mahallelikleri Genel Kurulu’nda açıkça o proje açıklanmak suretiyle, proje Genel Kurulu’na sorulmak suretiyle olay alınarak yapılacak. Böyle oldu bittiyle bir anda yıl içerisinde misalen 5 bin lira aidat alıyorsunuz. Bir anda acil ihtiyaç adı altında farklı sosyal alanlarda yapım işi, farklı bölgelerde tamirat işi gibi veya diğer yerlerde yedek parça değişimi gibi doğal üstü bir anda yıl ortasında farklı aidatlarla karşı karşıya kalınmasını arz etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, gazetecilerle sohbet ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

AK Parti PMD’yi ziyaret etti

AK Parti PMD’yi ziyaret etti

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ekrem Alfatlı: 'Asgari Ücret Enflasyonu Tetiklemiyor'
2
Bilal Saygılı: Bornova'da Kars Halil Atilla Okulu'nun Yapımını CHP Belediyesi Engelledi
3
Abdullah Güler: 2026 Ocak'tan İtibaren En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin Lira
4
Suriye Savunma Bakanlığı: Halep’te 03.00’ten itibaren ateşkes
5
Yıldız Filiz 3. Kez Seçildi: Türkiye’nin Tek Kadın Kahveciler Odası Başkanı
6
AK Parti Heyeti PMD'yi Ziyaret Etti — Abdullah Güler'den Suriye ve İran Mesajı
7
Kosova’da Oy Sayımı Tamamlandı: KDTP Meclise 2 Türk Milletvekili Gönderdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları