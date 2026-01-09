AK Parti Heyeti PMD'yi Ziyaret Etti — Abdullah Güler'den Suriye ve İran Mesajı

AK Parti Heyeti PMD'yi Ziyaret Etti

Çalışan Gazeteciler Günü'nde önemli açıklamalar

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve milletvekilleri, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla PMD'yi ziyaret etti. Ziyarette Güler, Suriye, İran ve site aidatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güler: "İmralı’da dedi ki 10 Mart mutabakatına bağlılık ve gereğini yapmak önemli dedi oradaki yapılara. Çünkü biz diyoruz ki biz sadece PKK’nın silah bırakması değil mesele. PKK ile birlikte onun bileşenleri, türevleri ne varsa bu yapısal mağdur tamamının bu sürece dahil olması lazım. Ama çok acı bir şey. Orada sadece Araplar, sadece Kürtler, Müslümanlar yok. Orada Yezidiler var, Musaidiler var, başka mezhep inanç gruplar var. Bunların tamamını toplumsal barış ve huzur için oradan bir arada yaşamalarını arzuluyoruz. Kamu düzeninin sağlanması lazım, orada üniter yapının, toprak bütünlüğünün korunması lazım. Ama ısrarla birileri bize açıkça böyle yalan söyleyerek, bakın söylüyorum üstüne basın, yalan söyleyerek efendim biz barış istiyoruz diyerek arkadan silah gösteriyor. Kimseyi kandıramazsın. Barış diyen insanların da silahı olmaz. Hoşgörü diyen insanların da şiddet çağrısı olmaz"