AK Parti Kayseri'de Bünyan, Pınarbaşı ve Yeşilhisar İlçe Başkanları Görevden Alındı

AK Parti Kayseri'de Bünyan, Pınarbaşı ve Yeşilhisar ilçe başkanları görevden alındı

İl Başkanlığı'ndan karar ve teşekkür

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Bünyan, Pınarbaşı ve Yeşilhisar ilçe başkanları görevden alındı.

Görevden alınan ilçe başkanlarının hizmetleri için teşekkür eden AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bünyan İlçe Başkanımız Yıldıray Hakkı Koç’a, Pınarbaşı İlçe Başkanımız Ahmet Çalışkan’a ve Yeşilhisar İlçe Başkanımız Hasan Bedirhanbeyoğlu’na bugüne kadar ilçemize ve teşkilatımıza yapmış oldukları kıymetli hizmetler için teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de aynı azim ve özveriyle İl Başkanlığımız bünyesinde birlikte davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz"

AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BÜNYAN, PINARBAŞI VE YEŞİLHİSAR İLÇE BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI.