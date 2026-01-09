AK Parti Kayseri'de Bünyan, Pınarbaşı ve Yeşilhisar İlçe Başkanları Görevden Alındı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, Bünyan, Pınarbaşı ve Yeşilhisar ilçe başkanlarını görevden aldı; İl Başkanı Hüseyin Okandan teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:33
İl Başkanlığı'ndan karar ve teşekkür

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Bünyan, Pınarbaşı ve Yeşilhisar ilçe başkanları görevden alındı.

Görevden alınan ilçe başkanlarının hizmetleri için teşekkür eden AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bünyan İlçe Başkanımız Yıldıray Hakkı Koç’a, Pınarbaşı İlçe Başkanımız Ahmet Çalışkan’a ve Yeşilhisar İlçe Başkanımız Hasan Bedirhanbeyoğlu’na bugüne kadar ilçemize ve teşkilatımıza yapmış oldukları kıymetli hizmetler için teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de aynı azim ve özveriyle İl Başkanlığımız bünyesinde birlikte davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz"

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

