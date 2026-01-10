Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Gece Gündüz Sahada — 7/24 Hizmet

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçede yürütülen çalışmaları gece gündüz yerinde denetleyip vatandaş taleplerine anında müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:17
Saha denetimleri ve anında müdahale

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçede yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve ekipleri denetlemek amacıyla gece gündüz sahadaki mesaisini sürdürüyor. Başkan Taşkın, sokakta her an karşılaşılabilecek sıcak ve ulaşılabilir bir profil çiziyor.

Saha ziyaretlerinde özellikle kış şartları, altyapı hizmetleri ve acil müdahale gerektiren durumlarda ekiplerle birlikte yer alan Taşkın, çalışmaların aksamadan sürdürülmesi için detaylı incelemelerde bulunuyor.

Vatandaşlarla birebir görüşerek talep ve önerileri dinleyen Başkan Taşkın, tespit edilen sorunların çözümü için ilgili birimlere anında talimat veriyor. Başkan Taşkın, "Hizmetin saati olmaz" anlayışıyla hareket ederek ilçenin her noktasında çalışmaların kesintisiz devam ettiğini vurguluyor.

Bu aktif saha çalışmaları, ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde hizmetlerin aksamaması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

