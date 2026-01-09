AB Liderleri Şam'da: Ahmed eş-Şara ile İlk Görüşme — Costa ve von der Leyen

AB Liderleri Şam'da: Ahmed eş-Şara ile İlk Görüşme

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Avrupa Birliği temsilcilerini başkent Şamda kabul etti. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk AB liderleri olarak görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin gündemi

Halk Sarayı'nda yapılan görüşmede taraflar, Suriye ile AB arasındaki iş birliği, Suriye'nin yeniden inşası, Suriye ve bölgede istikrar ile Avrupa'daki Suriyeli mültecilere ilişkin konuları ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine vurgu yaparak, Suriye halkının çıkarlarına hizmet edecek ve AB ile dengeli, yapıcı bir ortaklık tesis etmeyi hedefleyen bir siyasi diyaloğun genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Liderlerin açıklamaları

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile birlikte Devlet Başkanı eş-Şara ile görüşmek üzere Şam’dayız. Savaş ve acı dolu yılların ardından Esad rejiminin düşmesi, Suriye halkına nihayet biraz umut verdi. Bugün, AB’nin Suriye’ye devam eden desteğini ortaya koymak üzere buradayız. Önümüzde çok uzun bir yol var, fakat ilk adımlar atıldı" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise, "Yıllarca süren korku ve sessizliğin ardından Suriyeliler umut ve yenilenmeye yönelik uzun bir yolculuğa başladı. Avrupa, Suriye’nin toparlanması ve yeniden inşasını desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Bölgesel bağlam ve ziyaret programı

Von der Leyen ve Costa'nın Şam ziyareti, Avrupa'da aşırı sağın Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri yönündeki baskılarını artırdığı bir dönemde gerçekleşti. Ziyaret, ayrıca Mart ayında varılan uzlaşıya rağmen Suriye ordusuna entegre olma yönünde adım atmayan SDG/YPG unsurları ile Suriye ordusu arasında çatışmaların yaşandığı bir döneme denk geldi.

AB liderleri, Şam ziyaretinden önce perşembe günü Ürdün'ün başkenti Amman'da AB ile Ürdün arasında gerçekleştirilen ilk zirveye katıldı. Von der Leyen ve Costa, Suriye temaslarının ardından bugün Lübnan'a geçerek Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir araya gelecek.

Halk Sarayı'ndaki görüşme, Suriye-AB ilişkilerinde yeni bir dönem başlatma potansiyeli taşıyor ve taraflar arasındaki siyasi diyaloğun genişletilmesine yönelik ilk adımların atıldığı bir teması işaret ediyor.

