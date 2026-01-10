Bakan Işıkhan: Ev hizmetleri 4857 dışında, Kolay İşverenlik ve Ek 9 ile koruma sağlanıyor

Bakan Işıkhan: Ev hizmetlerinde çalışanlar 4857 sayılı Kanun kapsamı dışında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya’da düzenlenen 'Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ev İşçileri' çalıştayında ev hizmetlerinde çalışanların yasal statüsüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, kadınların işgücü piyasasındaki haklarını güçlendirmeye öncelik verdiklerini vurguladı.

Çalıştay ve açılış programı

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından bir otelde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılışta HAK-İŞ'in 50. Yıl Filmi gösterildi. Programda Hizmet-İş Sendikası Komitesi Başkanı Hatice Ayhan, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan konuşmalar yaptı.

Bakan Işıkhan'ın mesajı

Bakan Işıkhan, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayarak, sosyal diyalog ve ortak hareket anlayışının önemine dikkat çekti. Işıkhan, "Çalışma hayatında, sosyal diyalog ilkemizi, birlik ve beraberlik şuurumuzu içselleştirerek, her konuya çözüm odaklı ve sağ duyulu yaklaşan... HAK-İŞ camiamızın her bir ferdine, bugüne kadar ortaya koymuş oldukları değerli çalışmalar için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, son 24 yılda ekonomi ve çalışma hayatı politikalarıyla sosyal yaşamı iyileştirmeye yönelik adımlar atıldığını ve çalışma hayatının birçok sorununun hükümet dönemlerinde çözüldüğünü belirtti.

Ev hizmetlerinin yasal çerçevesi

Işıkhan, ev hizmetlerinin "işin özel hane içinde görülmesi" nedeniyle klasik işyeri tanımından ayrıldığını belirterek, şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi, ev hizmetleri, işin, özel hane içerisinde görülmesi nedeniyle klasik işyeri anlayışından ayrılan, kendine özgü bir istihdam alanıdır. Bu sebeple ülkemizde ev hizmetlerinde çalışanlar, 4857 sayılı İş Kanunu’nun kapsamı dışında tutulmuştur."

Bu alandaki hizmetlerin temizlikten bakıma, çocuk ve yaşlı hizmetlerinden bahçe işlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını ve özellikle kadın emeğinin yoğun olduğunu vurgulayan Işıkhan, iş ilişkisinin İş Kanunu'na dayalı değil, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen hizmet sözleşmesiyle kurulduğunu, bunun sonucu olarak da kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ve iş güvencesi gibi İş Kanunu kaynaklı haklardan yararlanılamadığını ifade etti. Ayrıca ev hizmetlerinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamı dışında bulunduğunu söyledi ancak bunun çalışanın tamamen korumasız olduğu anlamına gelmediğini belirtti.

Kolay İşverenlik ve Ek 9 uygulamaları

Bakan, yürürlüğe giren uygulamalara değinerek, "Hayata geçirilen Kolay İşverenlik uygulaması, ev hizmetleri alanında önemli bir kolaylık sağlamaktadır" dedi. Işıkhan, Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. maddesi uyarınca ev hizmetlerinde özel kişiler tarafından çalıştırılanların ücretlerinin gelir vergisinden istisna olduğunu hatırlattı.

Kolay İşverenlik uygulaması ile ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran ve daha önce işveren tescili olmayan gerçek kişilerin e-Devlet üzerinden başvuru yaparak sisteme dahil olabildiğini belirten Bakan, uygulamanın bürokrasiyi azalttığını ve dijital vatandaş odaklı erişilebilirlik sunduğunu vurguladı. Ayrıca, "Ek 9 sigortalılığı ve Kolay İşverenlik uygulamalarıyla ev hizmetlerinde çalışanların korunmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır" dedi.

Kadın istihdamı, bakım hizmetleri ve örgütlenme

Işıkhan, kadın istihdamını artırmaya yönelik politikaların önemine vurgu yaparak, esnek çalışma modellerine uygun tedbirler alınacağını kaydetti. Kendi akademik geçmişine atıfla, özellikle çocuk, yaşlı ve hasta bakım işçileri ile ev işçilerinin ihtiyaçlarını yakından takip ettiğini belirtti.

Bakan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çerçevesinde Bakım Sigortası ve uzun süreli yaşlı bakım sigortası çalışmalarına değinerek, bakım alanında daha çok yetişmiş profesyonele ihtiyaç duyulacağını söyledi. Evde bakım, çocuk bakımı, yaşlı bakım ve hasta bakımı gibi alanlarda örgütlenmenin hem hak arayışını güçlendireceğini hem de çalışma şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Çalıştay kapsamında yapılan değerlendirmeler ve Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, ev hizmetleri alanında hem yasal düzenleme hem de uygulamaya dönük dijital çözümlerle kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik adımların atıldığını ortaya koydu.

