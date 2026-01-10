Uraloğlu: Ankara‑Samsun Hızlı Treni Tamamlandığında Seyahat 2,5 Saate Düşecek

Uraloğlu: Ankara‑Samsun arası 2,5 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara‑Kırıkkale‑Çorum‑Samsun Hızlı Tren Hattı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, hattın ilk etabı olan Kırıkkale‑Çorum kesiminde yapım çalışmalarına başladıklarını duyurdu ve projenin tamamlanmasıyla seyahat süresinin kısalacağını belirtti.

Hızlı tren projesinin hedefleri

"293 kilometre uzunluğundaki Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın ilk etabı olan 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum kesiminde yapım çalışmalarına başladık. Bu proje, Ankara merkezli olarak Türkiye’nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçmiştir. Proje tamamlandığında Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek, yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacaktır"

Bakan, hattın Samsun Limanı ile Mersin Limanı’nı birleştirerek İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki yük trafiğini hafifleteceğini ve Türkiye’yi lojistik bir güç haline getireceğini vurguladı. Ayrıca 509 kilometrelik Samsun‑Sarp Demiryolu Projesinin de gündemde olduğunu belirtti.

Yeşilkent Kavşağı açılışı ve çevre yolu müjdesi

Uraloğlu, Samsun’da düzenlenen Yeşilkent Kavşağı açılış töreninde konuştu. Yeşilkent Kavşağı sayesinde şehir içi trafiğinin rahatlayacağını, yıllık 645 milyon lira tasarruf sağlanacağını söyledi. Tören sonrası Samsun Batı Çevre Yolunun temel atma töreninin de yapılacağını açıkladı.

"Orta ve Doğu Karadeniz’in Ankara-İstanbul bağlantısında stratejik bir konumda bulunan ve Atakum ile İlkadım ilçeleri arasında önemli bir geçiş noktası olan Yeşilkent Kavşağı, günlük ortalama 50 bine yakın araç trafiğiyle en yoğun noktalardan biri haline gelmişti. Bu nedenle kavşağımızı, kollarıyla birlikte toplam 9 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak modern standartlarda yeniden düzenledik"

"Proje kapsamında 172 metre uzunluğunda 2 altgeçit köprüsü, 318 metre uzunluğunda 2 ilave köprü ve 29 metre uzunluğunda 1 üstgeçit köprüsü inşa ettik. Böylece bu güzergahta kesintisiz, hızlı ve konforlu bir trafik akışı sağladık. Atakum ve İlkadım arasındaki ulaşımı rahatlattık, Doğu Karadeniz’den Ankara ve İstanbul’a giden transit trafiğin standardını yükselttik. Trafik güvenliğini artırdık, kazaları minimize ettik. Yeşilkent Kavşağı sayesinde zamandan 600 milyon lira, akaryakıttan 45 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 645 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca yıllık 2 bin 700 ton karbon salınımını azaltarak Samsun’umuzun doğasını korumaya katkıda bulunacağız."

Samsun yatırımlarında rakamlar ve projeler

Bakan Uraloğlu, son 24 yılda Samsun’a yapılan yatırımları rakamlarla özetledi.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 24 yılda Samsun’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 91 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 321 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını 119 kilometreden 396 kilometreye yükselttik. Sinop’a ve Sarp’a bölünmüş yollarla bağlanarak Karadeniz Sahil Yolu’nun bütünlüğünü sağladık. Amasya, Çorum ve Ankara’ya bölünmüş yollarla bağlanarak Samsun’dan tüm İç Anadolu Bölgesi’ne konforlu ve güvenli ulaşımı tesis ettik"

Karayolu projeleri arasında Samsun Şehir Hastanesi Yolu, Havza‑Vezirköprü Yolu, Çarşamba‑Salıpazarı Bağlantı Yolu ve Ladik‑Taşova Yolu gibi 10 projenin sürdüğünü ifade etti.

Demiryolu ve lojistik yatırımları

"Samsun’da sadece karayolu yatırımlarıyla sınırlı kalmıyoruz. İlimizden geçen demiryolu hattının tamamını yeniledik. Türkiye’nin en büyük demiryolu modernizasyon projelerinden biri olan Samsun‑Sivas hattını tamamen yenileyerek sinyalli hale getirdik. Gelemen’de 258 bin metrekarelik lojistik merkezi hizmete aldık ve lojistik sektörüne 1,1 milyon ton ilave kapasite kazandırdık. Gelemen Lojistik Köyü ile Tekkeköy Lojistik Köyü arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik iltisak hattını tamamlayarak iki lojistik merkezimizi entegre ettik. Havza OSB’yi demiryolu ağına bağlayacak yaklaşık 3 kilometrelik iltisak hattının yapımına da başladık"

Şehir içi raylı sistem müjdesi

Bakan, şehir içi ulaşım için yeni bir raylı sistem hattı ihalesinin bu ay içinde yapılacağını açıkladı. Hattın teknik özellikleri ve araç tedarikiyle ilgili bilgiler şu şekilde:

"Samsun şehir içi trafiğine yeni bir soluk getirecek Kılıçdede-Şehir Hastanesi/Kamu Kampüsü Raylı Sistem Hattı’nın yapım ihalesini bu ay içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 13,3 kilometre uzunluğundaki hattımız 16 istasyondan oluşacak ve İlkadım ile Canik ilçeleriyle birlikte Kamu Kampüsü’ne hizmet verecek. Mevcut tramvay hattında kullanılmak üzere 10 yeni tramvay aracının teslimatına da başlayacağız"

Kapanış ve katılımcılar

Bakan Uraloğlu konuşmasını, projelerin Samsun ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek tamamladı.

"Yeşilkent Kavşağı Samsun’umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Samsun’umuzun her köşesini eserlerle donatmaya devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza, yüklenici firmamıza ve Samsunlu hemşerilerimize teşekkür ediyorum"

Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri katıldı.

