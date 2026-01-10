Bozbey: AK Parti'ye Geçme İddiası Yalan — Çınarcık Barajı'nda 75 cm Artış

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları net bir dille yalanladı.

İddialara Yanıt

Bozbey, transfer spekülasyonlarına ilişkin olarak, "Bu iddialara üzülüyorum. Üstelik iki tarafa da haksızlık yapılıyor. Böyle bir görüşme, iletişim yok. Bunlar doğru şeyler değil. Biz Bursa’ya hizmet etmenin derdindeyiz" dedi.

Başkan ayrıca, "Bunu daha önce de paylaştım. Bu haberlere üzülüyorum. Üstelik de her iki tarafa da haksızlık yapılıyor. Böyle bir konuşma, münasebetin, bir iletişimin olmadığı bir ortamda bu iddialar ortaya atılıyor. Böyle bir şeyin ifade edilmesi bizleri de üzüyor, karşı tarafı da üzüyor. Bunlar doğru şeyler değil. Bizler kamuoyu önünde insanlara hizmet etmek için kendimizi ifade edecek cesarete sahibiz. Bizim işimiz Bursa’ya hizmet etmek. Yapılacak çok işimiz var. Bursa’nın yıllardır birikmiş sorunları var. Bunları bir bir çözmenin derdindeyiz" ifadelerini kullandı.

Baraj ve Su Durumu

Kar ve yoğun yağışın ardından barajlardaki seviyedeki artışı müjdeleyen Bozbey, barajlardaki suyun 75 santimetre yükseldiğini belirterek, "İki gündür rahat uyuyorum. Biraz daha keyifli uyuyorum. Her gün yağmur yağacak mı? kar yağacak mı? bekliyoruz. İki gündür 75 santimetre civarında barajda suda yükselme oldu. Biraz nefes aldık, inşallah önümüzdeki süreçte suyun daha fazla yükselmesiyle Bursa nefes alacak" şeklinde konuştu.

Arıtma tesislerindeki çalışmalara da değinen Bozbey, "Arıtma tesisimizin inşaatı devam ediyor. Bir müjde vereceğiz ama biraz daha bekleyelim. İhale sürecinden önce Çınarcık Barajı’nın arıtmasını tamamlayacağız. Böylece Bursa’yı Çınarcık susuyla da arıtma tesisinin tamamlanmasıyla buluşturmuş olacağız. Bursalılar merak etmesin. Yine de tasarrufa devam edelim" ifadelerini kullandı.

Gelecek Planları

Başkan, uzun vadeli su yönetimi ve projelere vurgu yaparak, "Artık Bursa su şehri değil. Biz de gelecekle ilgili bir çok projemizi hazırlamak durumundayız. 3-5-10 sene sonra suyla ilgili karşılaşılacak sorunların şimdiden çözümü noktasında çalışıyoruz. Bunu da ileride paylaşacağız" dedi.

