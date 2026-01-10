Bozbey: AK Parti'ye Geçme İddiası Yalan — Çınarcık Barajı'nda 75 cm Artış

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti'ye geçeceği iddialarını yalanladı; Çınarcık Barajı su seviyesinin 75 santim yükseldiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:39
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:12
Bozbey: AK Parti'ye Geçme İddiası Yalan — Çınarcık Barajı'nda 75 cm Artış

Bozbey: AK Parti'ye Geçme İddiası Yalan — Çınarcık Barajı'nda 75 cm Artış

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları net bir dille yalanladı.

İddialara Yanıt

Bozbey, transfer spekülasyonlarına ilişkin olarak, "Bu iddialara üzülüyorum. Üstelik iki tarafa da haksızlık yapılıyor. Böyle bir görüşme, iletişim yok. Bunlar doğru şeyler değil. Biz Bursa’ya hizmet etmenin derdindeyiz" dedi.

Başkan ayrıca, "Bunu daha önce de paylaştım. Bu haberlere üzülüyorum. Üstelik de her iki tarafa da haksızlık yapılıyor. Böyle bir konuşma, münasebetin, bir iletişimin olmadığı bir ortamda bu iddialar ortaya atılıyor. Böyle bir şeyin ifade edilmesi bizleri de üzüyor, karşı tarafı da üzüyor. Bunlar doğru şeyler değil. Bizler kamuoyu önünde insanlara hizmet etmek için kendimizi ifade edecek cesarete sahibiz. Bizim işimiz Bursa’ya hizmet etmek. Yapılacak çok işimiz var. Bursa’nın yıllardır birikmiş sorunları var. Bunları bir bir çözmenin derdindeyiz" ifadelerini kullandı.

Baraj ve Su Durumu

Kar ve yoğun yağışın ardından barajlardaki seviyedeki artışı müjdeleyen Bozbey, barajlardaki suyun 75 santimetre yükseldiğini belirterek, "İki gündür rahat uyuyorum. Biraz daha keyifli uyuyorum. Her gün yağmur yağacak mı? kar yağacak mı? bekliyoruz. İki gündür 75 santimetre civarında barajda suda yükselme oldu. Biraz nefes aldık, inşallah önümüzdeki süreçte suyun daha fazla yükselmesiyle Bursa nefes alacak" şeklinde konuştu.

Arıtma tesislerindeki çalışmalara da değinen Bozbey, "Arıtma tesisimizin inşaatı devam ediyor. Bir müjde vereceğiz ama biraz daha bekleyelim. İhale sürecinden önce Çınarcık Barajı’nın arıtmasını tamamlayacağız. Böylece Bursa’yı Çınarcık susuyla da arıtma tesisinin tamamlanmasıyla buluşturmuş olacağız. Bursalılar merak etmesin. Yine de tasarrufa devam edelim" ifadelerini kullandı.

Gelecek Planları

Başkan, uzun vadeli su yönetimi ve projelere vurgu yaparak, "Artık Bursa su şehri değil. Biz de gelecekle ilgili bir çok projemizi hazırlamak durumundayız. 3-5-10 sene sonra suyla ilgili karşılaşılacak sorunların şimdiden çözümü noktasında çalışıyoruz. Bunu da ileride paylaşacağız" dedi.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ SEBEBİYLE BURSALI GAZETECİLERLE MERİNOS ATATÜRK KONGRE KÜLTÜR...

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ SEBEBİYLE BURSALI GAZETECİLERLE MERİNOS ATATÜRK KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE GAZETECİLERLE BİRARAYA GELEN BAŞKAN BOZBEY, TRANSFER İDDİALARINA BİRKEZ DAHA SON NOKTAYI KOYDU.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ SEBEBİYLE BURSALI GAZETECİLERLE MERİNOS ATATÜRK KONGRE KÜLTÜR...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayhan Gider'den 10 Ocak Mesajı: Gazetecilik Şehrin Hafızasıdır
2
Özgür Özel'den PMD Ziyareti: Dezenformasyon Yasası ve 19 Mart Operasyonu Eleştirisi
3
Abdullah Güler: 2026'da En Düşük Emekli Maaşı Yüzde 18,48 Artışla 20 Bin TL
4
İlkadım Belediyesi borçsuz ve güçlü hale geldi — Başkan Kurnaz
5
Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Gece Gündüz Sahada — 7/24 Hizmet
6
Uraloğlu: Ankara‑Samsun Hızlı Treni Tamamlandığında Seyahat 2,5 Saate Düşecek
7
Bakan Işıkhan: Ev hizmetleri 4857 dışında, Kolay İşverenlik ve Ek 9 ile koruma sağlanıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları