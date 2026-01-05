DOLAR
AK Parti Kütahya'da üye sayısı 79 bin 421'e ulaştı

Yargıtay verilerine göre AK Parti'nin üye sayısı 664 bin 568 artışla 11 milyon 543 bin 301 olurken, Kütahya'da 7 bin 828 artışla 79 bin 421'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:51
Yargıtay verileri parti bağını ve sahadaki çalışmaları ortaya koydu

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Yargıtay Başkanlığı’nın 2 Ocak 2026 tarihinde açıkladığı resmî üye verileri ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, partinin hem ülke genelinde hem de Kütahya'da önemli oranlarda üye artışı kaydettiğini duyurdu.

Erenler, veriler doğrultusunda AK Parti’nin üye sayısının 664 bin 568 kişilik artışla 11 milyon 543 bin 301 olduğunu belirtti. Açıklanan rakamların, partinin milletle kurduğu güçlü bağın açık bir göstergesi olduğunu vurgulayan Erenler, bu başarının teşkilatların sahadaki özverili çalışmalarının sonucu olduğunu ifade etti.

Türkiye genelindeki artışın Kütahya’da da karşılık bulduğunu belirten İl Başkanı, kentteki üye sayısının 7 bin 828 artarak 79 bin 421’e yükseldiğini açıkladı.

Erenler, AK Parti’nin Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde siyaseti milletle birlikte yürütmeye devam ettiğini söyleyerek, açıklanan verilerin hem Türkiye genelinde hem de Kütahya’da partiye duyulan güveni bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi. Biz Büyük Bir Aileyiz anlayışıyla partinin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam edeceğini sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına AK Parti Kütahya İl Teşkilat Başkanı Kemal Kırbıyık, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin ve AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Karabacak Çakıcı da katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

