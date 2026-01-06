Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Özel Çameli’de: Başkan Cengiz Arslan’ı Ziyaret Etti

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Özel Çameli’yi Ziyaret Etti

İl heyeti, ilçenin kültür ve turizm potansiyelini yerinde değerlendirdi

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Özel ve beraberindeki heyet, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçenin kültür ve turizm alanlarına ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

Heyette yer alan Şube Müdürü Nihan Daban ve uzman Mine Kasap ile birlikte gerçekleştirilen ziyaret kapsamında heyet, Hayri Dev Kültür Merkezi ile Çameli Taş Konaklar'ı gezerek incelemelerde bulundu. Görüşmelerde, ilçede yürütülen kültür ve turizm çalışmaları detaylarıyla ele alındı.

Ziyaretin sonunda Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Özel'e günün anısına bir hediye takdim ederek ziyareti sonlandırdı.

